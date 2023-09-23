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إيران: إحياء الاتفاق النووي ليس بعيداً إذا أظهرت أميركا إرادة حقيقية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 10:03 صباحا
إيران: إحياء الاتفاق النووي ليس بعيداً إذا أظهرت أميركا إرادة حقيقية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن التوصل إلى اتفاق بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، «ليس بعيد المنال، إذا تخلت الولايات المتحدة عن ازدواجيتها وأظهرت نية وإرادة حقيقية».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، السبت، عن الوزير قوله خلال لقاء مع مركز أبحاث أميركي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، «ذكرنا أنه لو تخلى الجانب الأميركي عن ازدواجيته وأظهر نية وإرادة حقيقية، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات عن إيران ليس بعيد المنال».

جولات من المفاوضات
وشهدت العاصمة النمساوية فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، لكنها توقفت منذ أشهر.

- إيران: ملتزمون بحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية

وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، إن طهران ملتزمة بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الدبلوماسية.

وأضاف عبداللهيان، في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون: «نريد دائما عودة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لاتفاق عام 2015 النووي».

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