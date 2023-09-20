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مصر تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى النأي عن سياسة «العقاب الجماعي» في المدن الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 09:05 مساء
مصر تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى النأي عن سياسة «العقاب الجماعي» في المدن الفلسطينية
وزير الخارجية المصري، سامح شكري (صورة أرشيفية: الانترنت)
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دانت مصر، خلال بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في حق الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها في مدينة جنين، داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى «ضرورة تغليب مسار التهدئة، والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي في البلدات والمدن الفلسطينية، على نحو يُسهِم في إشعال دائرة مفرغة من العنف».

واعتبرت الخارجية المصرية، في بيانها، أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته تنتهك قواعد القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن «هذه الاعتداءات تقوض أيضا المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين».

وجددت مصر دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة «الاضطلاع بمسؤوليته، والتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مؤكدة «التزامها الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية، وفى مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».

تصعيد في مخيم جنين وغزة
وشهد مخيم جنين في الضفة الغربية تصعيدا مضطردا خلال اليومين الماضيين، وسط اقتحام الاحتلال المخيم بالمدرعات، مع قصفه بالطائرات، مما أدى إلى اشتباكات بين الاحتلال وسكان المخيم.

وأرجع جيش الاحتلال الإسرائيلي الاقتحامات لاعتقال من وصفهم بـ«المطلوبين». بينما دانت الفصائل العملية العسكرية الإسرائيلية، وتوعدت بالثأر للقتلى، والدفاع عن المخيم، بحسب ما جاء في بيانات منفصلة لحركات «فتح» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، الذين أعلنوا، الأربعاء، الحداد في جنين، وفق «مونت كارلو».
وفي قطاع غزة، قتل شاب فلسطيني وأصيب 11 آخرون بنيران الاحتلال خلال مواجهات على طول الحدود الشرقية للقطاع، التي تشهد مواجهات يومية منذ أسبوع إثر تظاهرات، دعت إليها مجموعات «الشباب الثائر» المنبثقة عن الفصائل، للتنديد باقتحام متشددين إسرائيليين المسجد الأقصى، والتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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