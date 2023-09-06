واشنطن تحذر بيونغ يانغ من تبعات تزويد موسكو بالأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الولايات المتحدة كيم جونغ أون من أن كوريا الشمالية «ستدفع ثمنا باهظا» لتزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، قائلة إن مفاوضات الأسلحة بين البلدين «تتقدم بسرعة».

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض إن توفير الأسلحة لروسيا «لن ينعكس بشكل جيد على كوريا الشمالية وسيدفعون ثمن ذلك في المجتمع الدولي»، وفق ما نقل عنه موقع «يورونيوز».

الكرملين يحجم عن تأكيد عقد قمة بين بوتين وكيم جونغ أون

سوليفان يتوقع استمرار المناقشات بشأن الأسلحة

وأمس الثلاثاء، قال الكرملين إنه «ليس لديه ما يقوله» بشأن تصريحات مسؤولين أميركيين بأن كيم يعتزم السفر إلى روسيا هذا الشهر للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ومناقشة إمدادات الأسلحة إلى موسكو.

وأضاف سوليفان أن كيم يتوقع استمرار المناقشات بشأن الأسلحة، بما في ذلك على مستوى القادة و«ربما حتى بشكل شخصي».