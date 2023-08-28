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إردوغان يتوجه إلى روسيا لبحث إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 04:44 مساء
إردوغان يتوجه إلى روسيا لبحث إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع بوتين
لقاء بوتين وإردوغان في سوتشي، 5 أغسطس 2022، (رويترز)
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يتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «قريبًا» إلى روسيا ليبحث مع نظيره فلاديمير بوتين إحياء الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب ما أعلن الناطق باسم حزب إردوغان عمر جيليك، الإثنين.

وقال جيليك «اتخذ رئيسنا مبادرة (إجراء محادثات لإحياء الاتفاق) لتجنب أن يواجه العالم أزمة غذائية. سيزور إردوغان سوتشي قريبًا. نعتقد أن تطورات جديدة يمكن أن تحصل بعد هذه الزيارة»، بحسب «فرانس برس».

وفي 17 يوليو الماضي، أعلنت روسيا، تعليق مشاركتها في اتفاقية الحبوب، التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بعد ساعات من اتهام أوكرانيا بقصف الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

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وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تعليق المشاركة في الاتفاقية، التي جاءت برعاية الأمم المتحدة وتركيا لمواجهة أزمة الغذاء التي خلفتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليس له أي علاقة بتفجير الجسر، كما نقلت وكالة «رويترز».

وقال إن الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق الحبوب لم يجر الوفاء به، وبالتالي قررت موسكو تعليق المشاركة به، وأضاف: «مدة سريان الاتفاق تنتهي، وسوف تعود روسيا إلى الاتفاق حينما يجرى الوفاء بالجزء المتعلق بها».

إبحار ثاني سفينة شحن 
وأعلنت أوكرانيا، أمس الأحد، إبحار سفينة شحن من ميناء أوديسا عبر ممر موقت، هي الثانية منذ انهيار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي رفضت روسيا في منتصف يوليو تمديد مفاعيله.

وجاء في بيان لوزارة إعادة الإعمار الأوكرانية أن «سفينة الشحن برايموس التي تشغلها شركة سنغافورية وترفع علم ليبيريا غادرت ميناء أوديسا وهي تبحر عبر الممر الموقت الذي أقيم للسفن المدنية».

وفي 16 أغسطس الجاري، غادرت أول سفينة شحن ميناء مدينة أوديسا، المطل على البحر الأسود، عبر ممر ملاحي جديد أقامته كييف، وفق ما أعلن وزير أوكراني.

وقال الوزير المكلف بشؤون البنى التحتية، أولكسندر كوبراكوف وقتها: «حاملة الحاويات جوزيف شولت غادرت ميناء أوديسا، وتبحر عبر الممر الموقت الذي أنشئ للسفن المدنية». تأتي الخطوة على الرغم من تحذير روسيا من أنها ستعتبر أي سفينة تتجه نحو المرافئ الأوكرانية أو إليها هدفا عسكريا محتملا، عقب وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو.

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