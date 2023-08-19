المجلس العسكري في النيجر يقترح فترة انتقالية من ثلاث سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السبت، إن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز ثلاث سنوات، محذرًا من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلاً على المشاركين فيه.

وتابع الجنرال عبد الرحمن تياني في خطاب تلفزيوني «طموحنا ليس مصادرة السلطة»، مضيفًا أن الهجوم على النيجر لن يكون «نزهة في الحديقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- «فرانس برس»: وفد «إيكواس» التقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم

جاء تحذيره مع وصول وفد من مجموعة دول غرب إفريقيا «إكواس» إلى نيامي، في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري.

وفي وقت سابق اليوم، التقى وفد «إيكواس» الذي وصل بعد ظهر السبت إلى نيامي، الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ انقلاب 26 يوليو، وفق ما أفاد مصدر في المنظمة الإقليمية، قال إن بازوم «معنوياته مرتفعة»، وأكد صحفي في وكالة الأنباء النيجرية حصول اللقاء في القصر الرئاسي.