  • Alwasat News
Atwasat

شدّ الحبال يتواصل بين النيجر و«إيكواس» منذ الانقلاب على بازوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 04:54 مساء
شدّ الحبال يتواصل بين النيجر و«إيكواس» منذ الانقلاب على بازوم
رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس». (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

 

واصلت دول غرب أفريقيا، السبت، التهديد بالخيار العسكري وفي الوقت نفسه مدّ يد الدبلوماسية للنظام العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، إذ تحدّثت «إيكواس» عن بعثة دبلوماسية «محتملة» إلى نيامي والتأكيد في الوقت عينه على استعدادها لتدخّل مسلّح لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد.

وقال عبد الفتّاح موسى، مفوّض الشؤون السياسية والسلام والأمن في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، إنّ هدف هذه البعثة المحتملة إلى نيامي هو «مواصلة السير على الطريق السلمي لاستعادة النظام الدستوري» في النيجر، بحسب «فرانس برس».

لكنّ السؤال يبقى ما إذا كانت هذه البعثة ستجد الأبواب مفتوحة أمامها في نيامي حيث فشلت وفود سابقة أرسلتها «إيكواس» في مقابلة الرجل القوي الجديد في النيجر، عبد الرحمن تياني، كما مُنعت أيضًا من مقابلة بازوم المحتجز منذ أطاح به العسكر في 26 يوليو. 

-  «إكواس» تحدد موعدا للتدخل العسكري في النيجر
-  قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

وبحسب مصدر مقرّب من «إيكواس»، فإنّ هذه البعثة تريد في حال ذهبت إلى نيامي أن تنقل «رسالة حازمة» للانقلابيين، وأن تلتقي الرئيس بازوم.  والجمعة، التقى رئيس الوزراء النيجري المعيّن من قبل الجيش علي محمد الأمين زين وفدًا من الأمم المتّحدة برئاسة ليوناردو سانتوس سيماو، الممثّل الخاص للأمين العام لشؤون غرب أفريقيا والساحل الأفريقي.

وقال سيماو في نهاية الاجتماع: «يجب قبل كلّ شيء الاستماع إلى السلطات، إلى وجهة نظرها، لكي نبحث معًا عن طريق يتيح للبلاد أن تعود بأسرع ما يمكن إلى الحياة الطبيعية وإلى الشرعية الدستورية. نحن مقتنعون بأنّ هذا ممكن دائمًا من خلال الحوار».

«جاهزون للتدخل»
لكن بموازاة هذه المبادرات الدبلوماسية، أكّدت «إيكواس» مساء الجمعة جاهزيتها لإرسال قوات عسكرية إلى النيجر لإعادة النظام الدستوري إلى هذا البلد.  وقال موسى عقب اجتماع استمرّ يومين لرؤساء أركان جيوش دول «إيكواس» في أكرا: «نحن مستعدّون للتدخّل بمجرد إصدار الأمر بذلك. لقد تمّ أيضًا تحديد يوم التدخّل».

وأضاف أنّه خلال الاجتماع تمّ أيضًا الاتّفاق على «الأهداف الاستراتيجية والتزام الدول الأعضاء» فيما يتعلّق بالعملية العسكرية المحتملة.

ومنذ الانقلاب تلوّح «إيكواس» بهذا الخيار العسكري، لكنّها لم تُقدم حتى اليوم على أيّ خطوة ميدانية بهذا الاتّجاه. وفي 10 أغسطس، أمر رؤساء دول «إيكواس» بتفعيل «قوة احتياط» لإرسالها إلى النيجر. وفي اجتماع رؤساء الأركان في أكرا الجمعة، تمّ رسم الخطوط العريضة لهذه القوة. لكن حتى اليوم لم يتم الإعلان عن قوام هذه القوة ولا عن الجدول الزمني المحتمل لتدخّلها. 

متطوّعون في الجيش
لكنّ العسكريين في نيامي قابلوا هذا التهديد بمثله؛ إذ إنّ النظام الجديد المنبثق من الانقلاب لا ينفكّ يؤكّد أنّ أيّ تدخّل مسلّح من جانب «إيكواس» سيكون «عدوانًا غير قانوني وعبثيًا».

في العاصمة النيجرية تجمّع آلاف المتطوّعين، صباح السبت، بالقرب من ملعب سيني كونتشي في وسط نيامي تلبية لدعوة أطلقتها منظّمات عديدة مؤيّدة للانقلابيين. ودعت هذه المنظمات المواطنين إلى تسجيل أسمائهم كمؤازرين مدنيين للجيش يمكن لاحقًا تجنيدهم لدعم القوات المسلّحة. 

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الانقلاب، تثير ظروف اعتقال الرئيس المخلوع قلق المجتمع الدولي. وبحسب رئيس نيجيريا بولا تينوبو فإنّ صحّة بازوم «تتدهور».

وخلال محادثة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال نقل مضمونها مسؤول في الاتّحاد الأوروبي، الجمعة، قال تينوبو إنّ «أيّ تدهور إضافي في حالة بازوم الصحية ستكون له عواقب وخيمة». وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز»، طمأن رئيس وزراء النيجر الجديد، مساء الجمعة، إلى أنّه «لن يحدث شيء» لبازوم.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا

غوارديولا يتحدث عن صفقات تشيلسي: لو أنفقنا مثلهم سيقتلوننا
السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا

السويد تحرز برونزية مونديال السيدات على حساب أستراليا
نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية مراهنات

نيمار في تشكيلة البرازيل بتصفيات مونديال 2026.. واستبعاد باكيتا بسبب قضية ...
الصين تستعين بمئات الأقمار الصناعية للتجسس على تدريبات عسكرية دولية في أستراليا

الصين تستعين بمئات الأقمار الصناعية للتجسس على تدريبات عسكرية دولية في أستراليا
ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)

ليبيا تتوج بذهبيتين و5 برونزيات في جودو العرب (صور)
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت

«أستون مارتن» تكشف الفئة الجديدة من «دي بي 12» فولانت
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني

هزيمة جديدة للنصر في ثاني مباراة بالدوري السعودي.. وبحضور رونالدو وماني
مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي

مصادر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق المدير التنفيذي لشركة النقل البحري خالد التواتي
قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي

قطبا مانشستر يواجهان تحديا صعبا أمام نيوكاسل وتوتنهام بالدوري الإنجليزي
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»

«الصحة العالمية» والولايات المتحدة تراقبان متحوّرة جديدة لـ«كوفيد»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إسبانيا: فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحريق «الأكثر تعقيدًا» في تينيريفي (شاهد)
إسبانيا: فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحريق «الأكثر تعقيدًا» في ...
شدّ الحبال يتواصل بين النيجر و«إيكواس» منذ الانقلاب على بازوم
شدّ الحبال يتواصل بين النيجر و«إيكواس» منذ الانقلاب على بازوم
الأمم المتّحدة تندّد بالقصف الروسي لمدينة تشيرنيغيف الأوكرانية
الأمم المتّحدة تندّد بالقصف الروسي لمدينة تشيرنيغيف الأوكرانية
بعثة «إيكواس» والسفيرة الأميركية تصلان النيجر سعيا لحل دبلوماسي
بعثة «إيكواس» والسفيرة الأميركية تصلان النيجر سعيا لحل دبلوماسي
الجزائر تتمسك بالمسار التفاوضي والسياسي في النيجر بدلا من «اللجوء إلى العنف»
الجزائر تتمسك بالمسار التفاوضي والسياسي في النيجر بدلا من «اللجوء...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟
هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟...
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا...
الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»
الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»...
المزيد
زيلينسكي يطلب من السويد إمداده بمقاتلات «جريبين»
زيلينسكي يطلب من السويد إمداده بمقاتلات «جريبين»...
رئيس بلدية مدينة إكوادورية ينجو من محاولة اغتيال عشية الانتخابات بعد مقتل مرشح
رئيس بلدية مدينة إكوادورية ينجو من محاولة اغتيال عشية ......
«فرانس برس»: وفد «إيكواس» التقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم
«فرانس برس»: وفد «إيكواس» التقى الرئيس النيجري المعزول محمد ......
الجزائر تتمسك بالمسار التفاوضي والسياسي في النيجر بدلا من «اللجوء إلى العنف»
الجزائر تتمسك بالمسار التفاوضي والسياسي في النيجر بدلا من ......
بعثة «إيكواس» والسفيرة الأميركية تصلان النيجر سعيا لحل دبلوماسي
بعثة «إيكواس» والسفيرة الأميركية تصلان النيجر سعيا لحل ......
المزيد