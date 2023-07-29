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تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 10:02 صباحا
تحذير من كوارث مع توجه الإعصار دوكسوري نحو العاصمة الصينية
خسائر مدمرة خلفها الإعصار دوكسوري في الفلبين. (رويترز)
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بدأت الأمطار تهطل على شمال الصين، السبت، مع تقدم الإعصار دوكسوري، الذي يعد من أقوى العواصف التي تضرب البلاد منذ سنوات، نحو العاصمة بكين بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان وضرب ساحل الصين.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأشارت إلى أن هذه المخاطر تتراوح بين المتوسطة والعالية، بحسب وكالة «رويترز».

مناشدة بتجنب المناطق شديدة الخطورة
وأضافت الإدارة أن «شدة الإعصار دوكسوري آخذة في الضعف، لكن التأثير لم ينتهِ بعد».

- إخلاء سكان السواحل في الفلبين تحسبا لوصول إعصار «دوكسوري»

وطالبت المواطنين باليقظة وتجنب المناطق شديدة الخطورة التي يمكن أن يصل هطول الأمطار فيها إلى 600 مليمتر.

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