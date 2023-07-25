الجيش الروسي يعلن تقدمه لكيلومترين خلال 24 ساعة في شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، تقدمه لكيلومترين خلال الساعات الـ24 الأخيرة في شرق أوكرانيا، وتحديدًا قرب ليمان التي تشكل مركزًا للسكك الحديد استعادته القوات الأوكرانية في أكتوبر الفائت.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن «قواتنا حققت تقدمًا تامًا بعمق كيلومترين وبطول أربعة كيلومترات على خط الجبهة» في اتجاه ليمان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم بمسيّرتين بحريتين كان يستهدف سفينة دورية في البحر الأسود الذي يشهد تزايدا في التوتر بين موسكو وكييف، في أعقاب إنهاء روسيا العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية.