حاكم القرم: أوكرانيا حاولت الهجوم بطائرات مسيرة على شبه الجزيرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الحاكم الذي عينته روسيا لشبه جزيرة القرم سيرجي أكسينوف، إن أوكرانيا حاولت شن هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة، السبت.

وأضاف أكسينوف، أن الهجوم استهدف البنية التحتية في منطقة كراسنوفارديسكي بالقرب من مركز شبه الجزيرة، مشيراً إلى أن «أفراد الطوارئ في الموقع للتعامل مع العواقب المحتملة»، بحسب وكالة «رويترز».

في سياق متصل، أفادت قناة رسمية على تليغرام، باستئناف حركة المرور على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، وذلك بعد حظر المرور لفترة وجيزة، السبت، بينما لم تذكر القناة سبب وقف حركة المرور.

