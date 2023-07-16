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بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس «ناجحا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 01:11 مساء
بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس «ناجحا»
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية، الإنترنت)
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني الذي بدأ في يونيو لم يحرز نجاحا في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة «روسيا 1» التلفزيونية بثت الاحد إن «كل محاولات العدو اختراق دفاعنا (...) لم تنجح طوال مدة الهجوم. العدو لم يحقق نجاحا»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

أوكرانيا: الهجوم المضاد لا يحرز تقدما سريعا
وأقر رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك، الجمعة، بأن الهجوم المضاد لكييف الذي يواجه مقاومة القوات الروسية «لا يحرز تقدما سريعا».

وقال يرماك لصحفيين، بينهم مراسل «فرانس برس»: «اليوم، لا يحرز الهجوم تقدما سريعا»، مع تأكيده أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغوطا على كييف في هذا الصدد.

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غير أن يرماك أشار إلى أن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دامت قوات موسكو موجودة على الأراضي الأوكرانية، مؤكدا «حتى التفكير في هذه المفاوضات ليس ممكنا إلا بعد أن تغادر القوات الروسية أراضينا»، مضيفا: «الجميع يدرك أننا لن نتحدث إلى الروس قبل حصول ذلك».

 

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