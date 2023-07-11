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الكرملين: لانضمام السويد لـ«ناتو» تداعيات سلبية على أمن روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 12:54 مساء
الكرملين: لانضمام السويد لـ«ناتو» تداعيات سلبية على أمن روسيا
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ستكون له «تداعيات سلبية» على أمن روسيا، وذلك بعد موافقة تركيا على دخول الدولة الإسكندنافية الحلف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية. هذا أكيد»، مضيفا أن روسيا ستتخذ إجراءات «مقررة ومخططا لها»، ردا على ذلك، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

تركيا توافق على انضمام السويد لـ«ناتو»
الإثنين، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن رئيس تركيا رجب طيب إردوغان وافق على عرض طلب السويد العضوية في التكتل على البرلمان التركي.

وعقب محادثات في فيلنيوس مع إردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال ستولتنبرغ: «يسرني أن أعلن أن الرئيس إردوغان وافق على عرض بروتوكول انضمام السويد على البرلمان في أسرع وقت ممكن، وعلى العمل مع المجلس، لضمان المصادقة عليه»، مضيفا: «إنه يوم تاريخي»، وفق الوكالة الفرنسية.

بدوره، رحب رئيس وزراء السويد بموافقة تركيا على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، واصفا موقف أنقرة المستجد بأنه «يوم جيد للسويد» و«خطوة كبيرة جدا».

وقال كريسترسون خلال مؤتمر صحفي: «نخطو خطوة كبيرة نحو المصادقة رسميا على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي. إنه يوم جيد للسويد»، معبرا عن سعادته الكبيرة بالاتفاق الذي أعلنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حسب «فرانس برس».

المجر تعلن موقفها من انضمام السويد لـ«ناتو»
بدورها، أعطت المجر، التي لم تصادق بعد على انضمام السويد لـ«ناتو»، إشارة إيجابية لذلك، الثلاثاء، غداة موافقة تركيا على عضوية الدولة الإسكندنافية في الحلف.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو: «موقفنا واضح: الحكومة تدعم انضمام إستوكهولم للحلف الأطلسي. استكمال عملية المصادقة لم يعد الآن سوى مسألة تقنية»، وذلك في تصريحات له على «فيس بوك» قبيل توجهه لحضور قمة «ناتو» في فيلنيوس. المجر وتركيا كانتا الدولتين الوحيدتين اللتين لم تصادقا بعد على عضوية السويد، وفق الوكالة الفرنسية.

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