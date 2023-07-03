  • Alwasat News
Atwasat

انطلاق أعمال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري - الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 06:04 مساء
انطلاق أعمال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري - الإيطالي
الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري - الإيطالي. (الإنترنت)
alwasat radio

شهدت الجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، افتتاح أعمال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري - الإيطالي حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية الشاملة بالجزائر العاصمة

وأشرف على افتتاح الدورة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف بمقر الوزارة، بحضور الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، الجزائري لوناس مقرمان والإيطالي ريكاردو غواريليا، إلى جانب أعضاء وفدي البلدين، وفق وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

ونقلت الوكالة عن عطاف التأكيد على أن العام الماضي كان بالنسبة للبلدين «محملاً بمؤشرات جد إيجابية تبعث على الارتياح لدى الطرفين وتقوي إرادتهما المشتركة في مواصلة الجهود لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية التي توافقت بشأنها السلطات العليا الجزائرية والإيطالية».

 العلاقات الجزائرية - الإيطالية بأحسن أحوالها
ونوه الوزير بأن العلاقات الجزائرية - الإيطالية «تمر اليوم بأحسن أحوالها بفضل ما جرى تحقيقه من مكاسب جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الملتزمين قولاً وفعلاً ومنهجية ومقاربة بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي احتفلنا مطلع العام الجاري بالذكرى العشرين للتوقيع عليها».

-  الرئيس الجزائري يصل إيطاليا في زيارة رسمية
-  الجزائر وإيطاليا تعتزمان تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة لمواجهة الأزمة الأوروبية

وانطلقت أعمال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين غداة مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري عبدالمجيد تبون والإيطالي سيرجو ماتاريلا، تطرّقا فيها إلى «عدة نقاط منها العلاقات الثنائية القوية والمتجذرة، والتي تجمع الشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها».

كما استعرض الرئيسان، وفق الرئاسة الجزائرية، «ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها، وكذا الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني - الروسي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب

في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا

الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصرع عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية خلال مكافحته حريقا في سيارات
مصرع عنصر في فرق الإطفاء الفرنسية خلال مكافحته حريقا في سيارات
الداخلية الفرنسية: توقيف 157 شخصا في الليلة السادسة من أعمال الشغب
الداخلية الفرنسية: توقيف 157 شخصا في الليلة السادسة من أعمال ...
جهاز الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة اغتيال حاكم القرم
جهاز الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة اغتيال حاكم القرم
تايوان تجري مناورات صاروخية على مدى يومين
تايوان تجري مناورات صاروخية على مدى يومين
إيران تحذر فرنسا من تداعيات استضافة «معارضين» بعد تجمع في باريس
إيران تحذر فرنسا من تداعيات استضافة «معارضين» بعد تجمع في باريس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة الجنوبية
أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومترا مربعا على طول الجبهة ......
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - ......
المزيد
انطلاق أعمال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري - الإيطالي
انطلاق أعمال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري - ......
بوتين يتحدث أمام قمة تحالف شنغهاي وسط ترقب انضمام إيران للمنظمة
بوتين يتحدث أمام قمة تحالف شنغهاي وسط ترقب انضمام إيران ......
يونيو 2023 الأشد حرارة على بريطانيا منذ بدء عمليات الرصد
يونيو 2023 الأشد حرارة على بريطانيا منذ بدء عمليات الرصد...
إيران تحذر فرنسا من تداعيات استضافة «معارضين» بعد تجمع في باريس
إيران تحذر فرنسا من تداعيات استضافة «معارضين» بعد تجمع في ......
تايوان تجري مناورات صاروخية على مدى يومين
تايوان تجري مناورات صاروخية على مدى يومين...
المزيد