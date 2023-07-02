جولة دبلوماسية أوروبية لبايدن بين 9 و13 يوليو الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بجولة دبلوماسية أوروبية بين التاسع والثالث عشر من يوليوالجاري، يزور خلالها المملكة المتحدة، ويحضر قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا قبل أن يتوجه إلى فنلندا، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وسيلتقي بايدن الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن بهدف «تعزيز الصلات الوثيقة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.

ويتوجه بعدها إلى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 يوليو، وفق ما ذكرت في بيان. وفي المحطة الأخيرة من جولته في هلسنكي، يحضر بايدن قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال في 13 يوليو.

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مسألة توسع الحلف الأطلسي

انضمت فنلندا رسميًا إلى الحلف الأطلسي في أبريل. وكانت طلبت انضمامها في فبراير 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومثلها فعلت السويد.

والسويد مدعوة للانضمام إلى الحلف منذ يونيو 2022، لكن ترشحها الذي يجب أن تصادق عليه الدول الـ31 الأعضاء، يعارضه كل من تركيا والمجر.

وقبل جولته، يستقبل بايدن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الأربعاء في البيت الأبيض لمناقشة عملية انضمام بلاده للحلف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه يريد أن تتلقى بلاده التي تتصدى للغزو الروسي دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد الحرب خلال قمة مهمة هذا الشهر.