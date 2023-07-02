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الاحتلال الإسرائيلي يوافق على شراء ثالث سرب من مقاتلات F-35

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 11:38 صباحا
الاحتلال الإسرائيلي يوافق على شراء ثالث سرب من مقاتلات F-35
طائرة أميركية مقاتلة من طراز إف-35. (أ ف ب)
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أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، الموافقة على شراء ثالث سرب من مقاتلات F-35 للقوات الجوية.

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الطلبية تشمل 25 طائرة من طراز F-35 من تصنيع لوكهيد مارتن بقيمة 3 مليارات دولار، وفق وكالة «رويترز».

اكتشاف خلل تقنى
وفي 2020، قررت تل أبيب، تعليق استخدام مقاتلات F-35، بسبب اكتشاف خلل تقنى وأعطال في في أحد المكونات في مقعد الطرد، مما قد يعرض الطيارين للخطر أثناء حالة الطوارئ.

- إسرائيل تعتزم شراء مقاتلات إف-35

وقال سلاح الجو الإسرائيلي على حسابه بموقع «تويتر»، إن الطائرات ستخضع لعمليات تفتيش ستستمر بضعة أيام، لافتة إلى أن أي عمليات لمقاتلات F-35 ستكون بموجب تفويض خاص من قائد القوات الجوية. 

 

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