الاحتلال الإسرائيلي يوافق على شراء ثالث سرب من مقاتلات F-35

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، الموافقة على شراء ثالث سرب من مقاتلات F-35 للقوات الجوية.

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الطلبية تشمل 25 طائرة من طراز F-35 من تصنيع لوكهيد مارتن بقيمة 3 مليارات دولار، وفق وكالة «رويترز».

اكتشاف خلل تقنى

وفي 2020، قررت تل أبيب، تعليق استخدام مقاتلات F-35، بسبب اكتشاف خلل تقنى وأعطال في في أحد المكونات في مقعد الطرد، مما قد يعرض الطيارين للخطر أثناء حالة الطوارئ.

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وقال سلاح الجو الإسرائيلي على حسابه بموقع «تويتر»، إن الطائرات ستخضع لعمليات تفتيش ستستمر بضعة أيام، لافتة إلى أن أي عمليات لمقاتلات F-35 ستكون بموجب تفويض خاص من قائد القوات الجوية.