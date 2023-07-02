مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، أمس السبت، إن الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها تأثير «مدمر» على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرا أن الاستياء الداخلي إزاء النزاع خلق «فرصة في جيل للوكالة الأميركية».

وخلال تحدثه في مؤسسة ديتشلي في بريطانيا، رأى بيرنز أن غزو بوتين أوكرانيا هو «التحدي الجيوسياسي الأكثر إلحاحا وحدّة للنظام العالمي اليوم». وقد جاءت كلمته بعد أسبوع على قيام قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين بتمرد فاشل على القيادة العسكرية الروسية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي تبريره لذلك، اتهم بريغوجين روسيا باستهداف قواته بضربات صاروخية قاتلة في أوكرانيا، موجها انتقادات لاذعة لخطاب موسكو بشأن النزاع قائلا إنه «بدأ من أجل الترويج الذاتي لمجموعة من الأوغاد». بينما قال بيرنز: «انعكاسات تلك الكلمات ستستمر بعض الوقت، وهي تذكير حي بالتأثير المدمر لحرب بوتين على مجتمعه ونظامه».



بيرنز: الحرب «فشل إستراتيجي» لموسكو

اعتبر مدير «سي آي إيه» الحرب «فشلا إستراتيجيا» لموسكو، وأنها كشفت نقاط ضعف الجيش، وألحقت ضررا بالاقتصاد، وجعلت من حلف شمال الأطلسي (ناتو) أكبر وأقوى. وأضاف: «السخط من الحرب سيستمر في تقويض القيادة الروسية. هذا السخط يخلق فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل لنا في وكالة الاستخبارات المركزية».

وأكد: «لن ندعها تذهب سدى»، لافتا إلى أن «سي آي إيه» نشرت أخيرا على منصة تلغرام إعلانا يُطلع الروس على كيفية الوصول إلى الوكالة عبر شبكة «الإنترنت المظلم». وتابع: «حصلنا على 2.5 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول، ونحن منفتحون جدا على التعامل».

لم يشر بيرنز إلى زيارة أجراها أخيرا إلى أوكرانيا، والتقى فيها نظراءه في أجهزة الاستخبارات، والرئيس فولوديمير زيلينسكي، وجاءت قبل تمرد بريغوجين.

وركزت كلمة بيرنز أيضا على الصين، التي قال إنها «الدولة الوحيدة التي لديها النية لإعادة رسم النظام العالمي، وبشكل متزايد لديها القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك». وحذر بيرنز من «القمع المتزايد الذي يمارسه الرئيس الصيني شي جين بينغ في الداخل، وعدوانيته في الخارج» وأوضح أن وكالة «سي آي إيه» أنشأت مركزا مهما يركز حصرا على القوة الآسيوية، ورفَعت نسبة الموازنة الإجمالية على أنشطة الصين أكثر من الضعف.