وزيرة الخارجية البلجيكية تقدم الاعتذار بعد منح تأشيرات لوفد إيراني

القاهرة - بوابة الوسط

قدّمت وزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب «الاعتذار»، وعبرت عن «الأسف» في البرلمان، مساء الإثنين، على خلفية منح تأشيرات لمسؤولين إيرانيين، من بينهم رئيس بلدية طهران علي رضا زكاني، أتاحت لهم المشاركة في مؤتمر ببروكسل.

وقالت الوزيرة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: «إنني آسفة بصدق للأزمة التي نجد أنفسنا فيها اليوم، وأطلب منكم أن تعذروني»، بحسب «يورو نيوز».

هذه هي المرة الثالثة منذ 15 يونيو التي تُستدعى فيها الصحفية السابقة المبتدئة في السياسة، للحديث أمام النواب عن هذا الموضوع الذي يعصف بالحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو. وقد اعتبر العديد من النواب أن تفسيراتها الأولى «غير متماسكة»، وتتخللتها «مغالطات».

تعريض معارضين إيرانيين للخطر

وقد اتُهمت لحبيب بتعريض معارضين إيرانيين للخطر من خلال السماح لعلي رضا زكاني بالمشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء البلديات، الذي عقد في بروكسل في الفترة من 12 إلى 15 يونيو.

كما أصدرت وزارة الخارجية في 8 يونيو تأشيرات لأربعة عشر مسؤولا إيرانيا، وفق الوزيرة التي قالت إنه تمت استشارة الاستخبارات البلجيكية «قبل تسليمها»، ولم تبد أي اعتراض.

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لكن في 12 يونيو، استغل أعضاء الوفد الإيراني وجودهم ببروكسل في تصوير تظاهرة لمعارضين من أجل نقل الصور إلى سلطات بلادهم، بحسب النائبة داريا صفائي التي شاركت في التظاهرة.

وفي حديثها مع صفائي، اعتذرت الوزيرة مساء الإثنين عن «الخوف» الذي ربما شعرت به النائبة في أثناء التظاهرة. كما تعهّدت حجّة لحبيب بإدخال تحسينات على آلية إصدار مثل هذه التأشيرات للفعاليات الدولية.