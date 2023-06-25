نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»: فاغنر تنسحب بوساطة لوكاشينكو.. وخروج آمن لـ«بريغوجين»

القاهرة - بوابة الوسط

غادر رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين روسيا إلى بيلاروسيا، ولن يواجه اتهامات، بعد أن أنهى، أمس السبت، تقدم قواته نحو موسكو بموجب اتفاق أبرمه مع الكرملين، لطي صفحة أخطر أزمة أمنية في روسيا منذ عقود.

وبعد أن وعد في اليوم السابق بـ«تحرير الشعب الروسي» من خلال إرسال قواته باتجاه موسكو، أعلن بريغوجين تراجعه من أجل تجنب إراقة «الدماء الروسية»، قائلا: «أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقد أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية (جنوب غرب) فاسيلي غولوبيف، مساء السبت، أن قوات المجموعة غادرت المدينة، بعدما احتلت صباحا مقر الجيش الروسي فيها، الذي يعد مركز العمليات في أوكرانيا. صدر قرار إنهاء التمرد بعد أن صار مقاتلو «فاغنر»، في وقت سابق السبت، على مسافة تقل عن 400 كيلو متر من العاصمة.

بعد مغادرة قواته روسيا، ستسقط السلطات الدعوى القضائية المرفوعة على بريغوجين، الذي سيتوجه إلى بيلاروسيا، بحسب ما أعلن الكرملين.

«تجنّب صدام داخلي في روسيا»

كما لن تتم محاكمة أي من مقاتلي المجموعة التي أدت دورا قتاليا رئيسيا إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتفاق مع بريغوجين هدفه تجنّب إراقة الدماء، مؤكدا أن «الهدف الأسمى هو تجنب حمام دم وصدام داخلي، واشتباكات لا يمكن التنبّؤ بنتائجها». وأشاد المسؤول بـ«تسوية من دون مزيد من الخسائر».

كما لن يلاحق مقاتلو المجوعة قضائيا، وفق ما أعلن بيسكوف، قائلا: «لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة». واضطلع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بدور رئيسي في الوساطة، حيث أعلن مكتبه أنه هو من اقترح على رئيس «فاغنر» وقف تقدمه في روسيا.

في هذا الصدد، قال المتحدث باسم الكرملين: «ممتنون لرئيس بيلاروسيا على جهوده»، لافتا إلى أن «المحادثة المسائية بين الرئيسين كانت طويلة جدا».

وإثر إعلان الاتفاق، بدأت السلطات الروسية رفع الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي اتُخذت في مواجهة تقدم «فاغنر». وقال إيغور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك، الواقعة جنوب موسكو، والتي دخلها مقاتلو المجموعة، عبر تطبيق تلغرام: «بدأ رفع القيود المفروضة اليوم». وأضاف: «في الأمد القريب سنسمح بعودة الحركة في طرق المنطقة».

وقد دعا رئيس بلدية موسكو السكان إلى الحد من التنقل في المدينة، واصفا الوضع بأنه «صعب»، ومعلنا يوم الاثنين عطلة. كما فرضت قيود على التنقل في منطقة كالوغا الروسية التي تقع عاصمتها على بُعد 180 كيلو مترا جنوب موسكو.

بوتين استنكر «الخيانة»

يأتي ذلك بعدما استنكر بوتين «الخيانة»، وتحدث عن شبح «حرب أهلية» في بداية التحدي الأكبر الذي واجهه منذ وصوله إلى السلطة في نهاية العام 1999. كما حذّر، في وقت سابق، الدول الغربية من أي محاولة لـ«استغلال الوضع الداخلي في روسيا في تحقيق أهدافها المعادية للروس».

لكن بينما أكد المتحدث باسمه في المساء أن تمرد «فاغنر» المُجهض لن يؤثر على الهجوم الروسي في أوكرانيا، أعلنت كييف تحقيق مكاسب ميدانية، حيث أكد الجيش الأوكراني، أمس السبت، «تقدمه في جميع الاتجاهات» على الجبهة الشرقية، وشنه هجمات جديدة.

ردود فعل أوكرانيا والغرب

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده صارت مسؤولة عن «أمن الجناح الشرقي لأوروبا»، حاضّا الغرب مجددا على تسليم بلاده «جميع الأسلحة اللازمة»، ولا سيما مقاتلات إف-16 الأميركية الصنع. كما قال إن تمرد «فاغنر» أظهر أن «القيادة الروسية ليست لها سيطرة على أي شيء»، مضيفا: «واضح أن رجل الكرملين خائف للغاية». بينما قال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر تويتر: «بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة، وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف».

من جهتها، تتابع الدول الغربية من كثب الوضع المتأزم في روسيا. وتحدّث الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أشار إلى «تأثير محتمل» لهذا التمرد على الحرب في أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ستبقى على «تنسيق وثيق» مع حلفائها بشأن تطورات الوضع في روسيا. أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فقالت إن هذه الأحداث «تُظهر كيف أن العدوان على أوكرانيا يتسبب أيضا في عدم الاستقرار بروسيا».