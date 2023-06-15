«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت شبكة «سي إن إن»، اليوم الخميس، بتعرض عدة وكالات حكومية فيدرالية أميركية لهجوم إلكتروني عالمي، يستغل ثغرة أمنية في البرامج المستخدمة على نطاق واسع.

ونقلت الشبكة عن المساعد التنفيذي لوكالة الأمن السيبراني (CISA) إريك غولدشتاين، قوله إن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية «تقدمان الدعم للعديد من الوكالات الفيدرالية التي تعرضت لاختراق يؤثر على البرامج الضعيفة التي استغلها المتسللون»، لافتا إلى أن العمل جارٍ بشكل عاجل لفهم التأثيرات وضمان العلاج في الوقت المناسب.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المتسللون المسؤولون عن اختراق الوكالات الفيدرالية، هم مجموعة برامج فدية ناطقة بالروسية، ادعت المسؤولية عن شن حملة قرصنة على العديد من الضحايا الآخرين.

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وأشارت «سي إن إن» إلى أن تلك الواقعة تُضاف إلى العدد المتزايد لضحايا حملة القرصنة المترامية الأطراف التي بدأت قبل أسبوعين وضربت الجامعات الأميركية الكبرى وحكومات الولايات الأميركية.

وتزيد موجة القرصنة من الضغط على المسؤولين الفيدراليين، الذين تعهدوا بالتغلب على هجمات برامج الفدية، التي أعاقت المدارس والمستشفيات والحكومات المحلية في أنحاء الولايات المتحدة.