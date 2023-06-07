تقرير: العالم لن يتمكن من الانتقال للطاقة النظيفة بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تقرير دولي أن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العام 2015 لضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول العام 2030.



وأفاد التقرير الذي نشرته عدة منظمات، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ونقله موقع «يورونيوز»، الأربعاء، بأن 675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم، الغالبية العظمى منهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

تباطؤ وتيرة تأمين الكهرباء

قال نائب رئيس البنك الدولي غوانغزي تشن في بيان إن العالم يواجه «تباطؤا في الوتيرة العالمية لتأمين الكهرباء».

ورغم أن عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون كهرباء قد انخفض إلى النصف تقريبا خلال العقد الماضي، كان 675 مليون شخص لا يزالون دون كهرباء في العام 2021. يعيش نحو 80% منهم في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ظل الحرمان من الكهرباء شبيها لما كان الوضع عليه في العام 2010.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مشترك نقله «يورونيوز»: «بينما يتقدم التحول إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع مما يعتقد كثيرون، لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لتوفير وصول مستدام وآمن وبأسعار معقولة إلى خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص المحرومين منها».

زيادة معدل استخدام الطاقات المتجددة

والتقرير المشترك أصدرته الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، والبنك الدولي وتولت منظمة الصحة العالمية رئاسة إصداره، وهو التقرير الذي يناقشه صناع القرار في 11 يوليو المقبل في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة.

وجرى إحراز تقدم حول بعض النقاط مثل زيادة معدل استخدام الطاقات المتجددة في قطاع الكهرباء، لكن ذلك غير كاف لتحقيق أهداف الأمم المتحدة.

واستنادا إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، يظهر التقرير أن التدفقات المالية العامة الدولية للطاقة النظيفة في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل تراجعت منذ الفترة التي سبقت تفشي جائحة «كوفيد».

وحسب التقرير تعرقل الديون المتراكمة كما ارتفاع أسعار الطاقة، هدف تحقيق تأمين الطهي النظيف والكهرباء للجميع.

وفق التوقعات الحالية سيكون 1.9 مليار شخص محرومين من أساليب الطهي النظيفة، و660 مليونا من الكهرباء في العام 2030 دون تدابير جديدة. وحسب منظمة الصحة العالمية، يتوفى 3.2 مليون شخص كل عام بسبب الأمراض الناجمة عن استخدام الوقود والتقنيات الملوثة.