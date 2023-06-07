  • Alwasat News
Atwasat

تقرير: العالم لن يتمكن من الانتقال للطاقة النظيفة بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 11:25 صباحا
تقرير: العالم لن يتمكن من الانتقال للطاقة النظيفة بحلول 2030
ألواح شمسية في غرب فرنسا، 29 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

كشف تقرير دولي أن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العام 2015 لضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع بحلول العام 2030.

وأفاد التقرير الذي نشرته عدة منظمات، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ونقله موقع «يورونيوز»، الأربعاء، بأن 675 مليون شخص يعيشون دون كهرباء في العالم، الغالبية العظمى منهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

تباطؤ وتيرة تأمين الكهرباء
قال نائب رئيس البنك الدولي غوانغزي تشن في بيان إن العالم يواجه «تباطؤا في الوتيرة العالمية لتأمين الكهرباء».

ورغم أن عدد الأشخاص الذين يعيشون من دون كهرباء قد انخفض إلى النصف تقريبا خلال العقد الماضي، كان 675 مليون شخص لا يزالون دون كهرباء في العام 2021. يعيش نحو 80% منهم في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ظل الحرمان من الكهرباء شبيها لما كان الوضع عليه في العام 2010.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مشترك نقله «يورونيوز»: «بينما يتقدم التحول إلى الطاقة النظيفة بشكل أسرع مما يعتقد كثيرون، لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لتوفير وصول مستدام وآمن وبأسعار معقولة إلى خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص المحرومين منها».

زيادة معدل استخدام الطاقات المتجددة
والتقرير المشترك أصدرته الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، والبنك الدولي وتولت منظمة الصحة العالمية رئاسة إصداره، وهو التقرير الذي يناقشه صناع القرار في 11 يوليو المقبل في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة.

وجرى إحراز تقدم حول بعض النقاط مثل زيادة معدل استخدام الطاقات المتجددة في قطاع الكهرباء، لكن ذلك غير كاف لتحقيق أهداف الأمم المتحدة.

واستنادا إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، يظهر التقرير أن التدفقات المالية العامة الدولية للطاقة النظيفة في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل تراجعت منذ الفترة التي سبقت تفشي جائحة «كوفيد».

وحسب التقرير تعرقل الديون المتراكمة كما ارتفاع أسعار الطاقة، هدف تحقيق تأمين الطهي النظيف والكهرباء للجميع.

وفق التوقعات الحالية سيكون 1.9 مليار شخص محرومين من أساليب الطهي النظيفة، و660 مليونا من الكهرباء في العام 2030 دون تدابير جديدة. وحسب منظمة الصحة العالمية، يتوفى 3.2 مليون شخص كل عام بسبب الأمراض الناجمة عن استخدام الوقود والتقنيات الملوثة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)

الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)
كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
المنتخب الوطني داخل الصالات يحقق فوزه الأول بكأس العرب

المنتخب الوطني داخل الصالات يحقق فوزه الأول بكأس العرب
رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة

رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة
مصادر إلى «قناة الوسط»: السداسي في تونس والدبيبة يخصص دعمًا ماليًا للأندية المتأهلة (فيديو)

مصادر إلى «قناة الوسط»: السداسي في تونس والدبيبة يخصص دعمًا ماليًا للأندية ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ما أحوج الكرة الليبية.. للوائح التنظيم العصرية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ما أحوج الكرة الليبية.. للوائح التنظيم ...
شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق النسيج الاجتماعي

شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق ...
الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة بـ«دورينا»

الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة ...
لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا

لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب

جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب
«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس

«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس
سيرة مصرية

سيرة مصرية
إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب

إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب
اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا

اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي ...
صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط

صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط
ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟

ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتخاب الجزائر وسيراليون أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن عن قارة أفريقيا
انتخاب الجزائر وسيراليون أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن عن قارة ...
موسكو تحض العالم على «إدانة الأعمال الإجرامية» الأوكرانية بعد تضرر السد
موسكو تحض العالم على «إدانة الأعمال الإجرامية» الأوكرانية بعد ...
البيت الأبيض يرجح سقوط «العديد من القتلى» في تفجير السد الأوكراني
البيت الأبيض يرجح سقوط «العديد من القتلى» في تفجير السد الأوكراني
زيلينسكي: انفجار سد كاخوفكا لن يؤثر على خطط الهجوم المضاد
زيلينسكي: انفجار سد كاخوفكا لن يؤثر على خطط الهجوم المضاد
الصين تعلق على تدمير سد كاخوفكا الأوكراني
الصين تعلق على تدمير سد كاخوفكا الأوكراني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار دولار لارتكاب انتهاكات
خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار ......
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد......
المزيد
إجلاء 2700 شخص من مناطق الفيضانات بعد تدمير سد كاخوفكا
إجلاء 2700 شخص من مناطق الفيضانات بعد تدمير سد كاخوفكا...
تقرير: العالم لن يتمكن من الانتقال للطاقة النظيفة بحلول 2030
تقرير: العالم لن يتمكن من الانتقال للطاقة النظيفة بحلول 2030...
بابا الفاتيكان يخضع لعملية جراحية الأربعاء
بابا الفاتيكان يخضع لعملية جراحية الأربعاء...
الصين تعلق على تدمير سد كاخوفكا الأوكراني
الصين تعلق على تدمير سد كاخوفكا الأوكراني...
زيلينسكي: انفجار سد كاخوفكا لن يؤثر على خطط الهجوم المضاد
زيلينسكي: انفجار سد كاخوفكا لن يؤثر على خطط الهجوم المضاد...
المزيد