الصين تعلق على تدمير سد كاخوفكا الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الصين، الأربعاء، عن «قلقها الشديد» بعد التدمير الجزئي لسد كاخوفكا في أوكرانيا الذي تسبب في فيضانات على طول نهر دنيبر؛ ما يثير مخاوف من كارثة إنسانية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: «نشعر بقلق شديد من الآثار البشرية والاقتصادية والبيئية المترتبة على ذلك، وندعو جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي وبذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين والمنشآت المدنية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

أوكرانيا تتهم روسيا بتفجير سد كاخوفكا.. والكرملين يرد

واتهمت الرئاسة الأوكرانية روسيا، الثلاثاء، بـ«تفجير» سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون (جنوب)، لإغراق المنطقة وإبطاء الهجوم الأوكراني الذي تستعد له.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في رسالة موجهة إلى الصحفيين، «هدف الإرهابيين واضح: وضع عقبات أمام الأعمال الهجومية للقوات الأوكرانية»، فيما تتهم روسيا كييف باستهداف السد وتدميره جزئيا، وفق الوكالة الفرنسية.

ورد الكرملين على الاتهامات الأوكرانية قائلا إن الهجوم على سد كاخوفكا لتوليد الطاقة في منطقة خيرسون هو «تخريب متعمد».

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، «هذا عمل تخريبي متعمد بشكل لا لبس فيه من الجانب الأوكراني، جرى التخطيط له وتنفيذه بأمر من كييف»، مضيفا أنه يرفض «بشدة» اتهامات السلطات الأوكرانية التي تنسب المسؤولية إلى موسكو، وفق «فرانس برس».

أوكرانيا تعلن إجلاء 17 ألف شخص من محيط سد كاخوفكا

وأعلنت أوكرانيا إجلاء أكثر من 17 ألف مدني من مناطق غمرتها الفيضانات في محيط سد كاخوفكا.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين على تويتر «أكثر من 40 ألف شخص معرضون لخطر الوجود في مناطق غمرتها الفيضانات. تقوم السلطات الأوكرانية بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص. للأسف يوجد أكثر من 25 ألف مدني في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية».

وأعلنت سلطات الاحتلال المعينة من موسكو أنها بدأت عملية لإجلاء سكان ثلاث بلدات، حسب «فرانس برس».