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زيلينسكي يشيد بتحقيق الجيش الأوكراني مكاسب قرب باخموت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 09:44 مساء
زيلينسكي يشيد بتحقيق الجيش الأوكراني مكاسب قرب باخموت
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، بمكاسب ميدانية حقّتها قواته قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، وسخر من رد الفعل «الهستيري» لموسكو التي أعلنت صد هجمات واسعة النطاق.

وجاء في رسالة وجّهها زيلينسكي بالفيديو «نرى إلى أي حد ترد روسيا بشكل هستيري على كل المكاسب التي نحققها في هذا القطاع، وعلى كل المواقع التي نسيطر عليها. العدو يدرك أن أوكرانيا ستنتصر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- أوكرانيا تنفذ «عمليات هجومية» وتعلن تحقيق تقدم قرب باخموت

وفي وقت سابق اليوم، أكدت أوكرانيا تنفيذ «عمليات هجومية» في بعض قطاعات الجبهة، معلنة إحراز تقدم قرب مدينة باخموت المدمرة (شرق).

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تطبيق تلغرام، أن «قطاع باخموت يبقى محور العمليات القتالية.. نتقدم هناك على جبهة واسعة نسبيًا ونحرز نجاحات».

في المقابل أعلنت روسيا الإثنين أنها صدّت «هجوماً واسع النطاق» لقوات كييف في شرق أوكرانيا، فيما التزمت السلطات الأوكرانية الصمت بهذا الشأن مواصلةً عدم البوح بمعلومات عن الهجوم المضاد الكبير الذي تعدّه منذ شهور لاستعادة أراضيها المحتلة.

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