  • Alwasat News
Atwasat

أوكرانيا تنفذ «عمليات هجومية» وتعلن تحقيق تقدم قرب باخموت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 05:34 مساء
أوكرانيا تنفذ «عمليات هجومية» وتعلن تحقيق تقدم قرب باخموت
طائرات مسيرة تستهدف مواقع في باخموت. (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت أوكرانيا، اليوم الإثنين، تنفيذ «عمليات هجومية» في بعض قطاعات الجبهة، معلنة إحراز تقدم قرب مدينة باخموت المدمرة (شرق).

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تطبيق تلغرام، أن «قطاع باخموت يبقى محور العمليات القتالية.. نتقدم هناك على جبهة واسعة نسبيًا ونحرز نجاحات»، بحسب «فرانس برس».

في المقابل أعلنت روسيا الإثنين أنها صدّت «هجوماً واسع النطاق» لقوات كييف في شرق أوكرانيا، فيما التزمت السلطات الأوكرانية الصمت بهذا الشأن مواصلةً عدم البوح بمعلومات عن الهجوم المضاد الكبير الذي تعدّه منذ شهور لاستعادة أراضيها المحتلة.

روسيا: صدّ هجمات على «خمسة قطاعات من الجبهة»
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لم يقدّم توضيحات، صدّ هجمات على «خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك» في صباح الرابع من يونيو.

وأشارت في بيان ثانٍ إلى أن القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر كبيرة بالقرب من بلدة نيسكوتشني الواقعة في منقطة دونيتسك، وفي بلدة نوفوداريفكا الواقعة على الحدود بين هذه المنطقة نفسها وجنوب زابوريجيا. وقالت إن «العدو لم يحقّق العدو» في خرق الخطوط الروسية، متحدثة عن خسائر كبيرة في صفوف العدو.

- مقتل طفلة وإصابة 22 شخصًا في قصف جوي على دنيبرو الأوكرانية
-  الجيش الروسي يعلن شنّ ضربات ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية

ونشرت الوزارة الروسية ما قالت إنه تسجيل مصوّر للمعركة أظهر مدرّعات أوكرانية تتعرّض لإطلاق نار كثيف، من دون أن تحدّد مكان القتال ولا حجم خسائر موسكو. وذكر البيان أن رئيس أركان الجيش الروسي وقائد العمليات في أوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف «كان خلال هذه الفترة في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه».

بالإضافة إلى ذلك، تشنّ القوات الأوكرانية هجوماً شمالاً بالقرب من باخموت، البلدة التي أعلن الروس الاستيلاء عليها في مايو بعد أشهر من القتال العنيف حولها. وأشار رئيس مجموعة «فاغنر» المسلّحة يفغيني بريغوجين إلى أنه «جرت خسارة جزء من بلدة بيرخيفكا»، واصفاً الأمر بأنه «عار». وهاجم مجدّداً الجنرال غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو. 

صمت كييف 
وفي تسجيل مصوّر نشره وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأحد على تويتر، بدا جيش بلاده كأنه يدعو الجنود إلى التزام الصمت وأُرفق مقطع الفيديو بعبارة «الخطط تهوى الصمت».

ويتوقع خبراء وجنود روس أن تصعّد القوات الأوكرانية هجماتها على خطوط العدو لجس النبض، قبل إطلاق الهجوم الكبير. ونفذت القوات الأوكرانية هذا السيناريو من قبل في سبتمبر 2022 عندما أعد الجيش الأوكراني سراً هجوماً أفضى إلى استعادة منطقة خاركيف (شمال شرق) بأكملها تقريباً.

وأشار مراسل الحرب الموالي للكرملين ألكسندر كوتس إلى أن معارك تدور منذ فجر الإثنين في منطقة فوغليدار في جنوب منطقة دونيتسك، ولكن أيضاً شمالاً على مشارف سوليدار وباخموت المدينتين اللتين احتلتهما روسيا بعد أشهر من المعارك الدامية. ومع ذلك أفاد بأن الهجوم ليس كبيراً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة

شاهد عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والمدينة
كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة

كاريكاتير حليم - 5 يونيو .. اليوم العالمي للبيئة
أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة

أفغانستان: مجهولون يسممون فصول مدرسة في سانشراك وإصابة 60 تلميذة
الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نقل 4.35 مليار راكب في 2023
الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يفوز على الوداد بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة في طرابلس (صور)
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط

تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط
وزارة الشباب تطلق المبادرة الأولى لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

وزارة الشباب تطلق المبادرة الأولى لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية
وزير الدفاع التشادي يتهم المتمردين بتجنيد «القصُّر» لتنفيذ هجمات انطلاقا من ليبيا

وزير الدفاع التشادي يتهم المتمردين بتجنيد «القصُّر» لتنفيذ هجمات انطلاقا من ...
المنقوش تبحث مع الطرابلسي ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب

المنقوش تبحث مع الطرابلسي ملف أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب
تقارير سعودية: 200 مليون يورو تنقل بنزيما للاتحاد وتوقيع العقود مسألة وقت

تقارير سعودية: 200 مليون يورو تنقل بنزيما للاتحاد وتوقيع العقود مسألة وقت
المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا

المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا
الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال

الإعلان عن مواعيد الجولة المقبلة للدوري من بينها مباراة قمة بين النصر والهلال
فاز معه بثمانية ألقاب.. هازارد ينهي عقده مع ريال مدريد

فاز معه بثمانية ألقاب.. هازارد ينهي عقده مع ريال مدريد
الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»

الخبير غاري ماركوس: مخاطر الذكاء الصناعي على البشرية «مُبالغ فيها»
61 نائبا يتهمون «6+6» بـ«تجاوز» دورها.. ويطالبونها بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية

61 نائبا يتهمون «6+6» بـ«تجاوز» دورها.. ويطالبونها بعدم التدخل في المقاعد ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسلحون يقتلون 30 شخصا في 6 قرى بشمال نيجيريا
مسلحون يقتلون 30 شخصا في 6 قرى بشمال نيجيريا
استئناف حركة القطارات في موقع كارثة الاصطدام في الهند وحصيلة معدّلة للقتلى
استئناف حركة القطارات في موقع كارثة الاصطدام في الهند وحصيلة ...
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
فرنسا ستطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس
شكوى قضائية لإعادة نساء وأطفال محتجزين في سورية إلى أستراليا
شكوى قضائية لإعادة نساء وأطفال محتجزين في سورية إلى أستراليا
بلينكن: واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي
بلينكن: واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
حكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي في قضية فساد
حكم بالسجن 3 سنوات على ساركوزي في قضية فساد...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع ......
خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار دولار لارتكاب انتهاكات
خبير أممي: المجموعة العسكرية في بورما استوردت أسلحة بمليار ......
المزيد
بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يضمن المصالح الأمنية لواشنطن
بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يضمن المصالح ......
ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟
ترامب ومنافسوه الجمهوريون.. هل يتكرر سيناريو انتخابات 2016؟...
أوكرانيا تنفذ «عمليات هجومية» وتعلن تحقيق تقدم قرب باخموت
أوكرانيا تنفذ «عمليات هجومية» وتعلن تحقيق تقدم قرب باخموت...
بلينكن: واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي
بلينكن: واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي...
شكوى قضائية لإعادة نساء وأطفال محتجزين في سورية إلى أستراليا
شكوى قضائية لإعادة نساء وأطفال محتجزين في سورية إلى أستراليا...
المزيد