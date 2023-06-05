أوكرانيا تنفذ «عمليات هجومية» وتعلن تحقيق تقدم قرب باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت أوكرانيا، اليوم الإثنين، تنفيذ «عمليات هجومية» في بعض قطاعات الجبهة، معلنة إحراز تقدم قرب مدينة باخموت المدمرة (شرق).

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تطبيق تلغرام، أن «قطاع باخموت يبقى محور العمليات القتالية.. نتقدم هناك على جبهة واسعة نسبيًا ونحرز نجاحات»، بحسب «فرانس برس».

في المقابل أعلنت روسيا الإثنين أنها صدّت «هجوماً واسع النطاق» لقوات كييف في شرق أوكرانيا، فيما التزمت السلطات الأوكرانية الصمت بهذا الشأن مواصلةً عدم البوح بمعلومات عن الهجوم المضاد الكبير الذي تعدّه منذ شهور لاستعادة أراضيها المحتلة.

روسيا: صدّ هجمات على «خمسة قطاعات من الجبهة»

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لم يقدّم توضيحات، صدّ هجمات على «خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك» في صباح الرابع من يونيو.

وأشارت في بيان ثانٍ إلى أن القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر كبيرة بالقرب من بلدة نيسكوتشني الواقعة في منقطة دونيتسك، وفي بلدة نوفوداريفكا الواقعة على الحدود بين هذه المنطقة نفسها وجنوب زابوريجيا. وقالت إن «العدو لم يحقّق العدو» في خرق الخطوط الروسية، متحدثة عن خسائر كبيرة في صفوف العدو.

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ونشرت الوزارة الروسية ما قالت إنه تسجيل مصوّر للمعركة أظهر مدرّعات أوكرانية تتعرّض لإطلاق نار كثيف، من دون أن تحدّد مكان القتال ولا حجم خسائر موسكو. وذكر البيان أن رئيس أركان الجيش الروسي وقائد العمليات في أوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف «كان خلال هذه الفترة في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه».

بالإضافة إلى ذلك، تشنّ القوات الأوكرانية هجوماً شمالاً بالقرب من باخموت، البلدة التي أعلن الروس الاستيلاء عليها في مايو بعد أشهر من القتال العنيف حولها. وأشار رئيس مجموعة «فاغنر» المسلّحة يفغيني بريغوجين إلى أنه «جرت خسارة جزء من بلدة بيرخيفكا»، واصفاً الأمر بأنه «عار». وهاجم مجدّداً الجنرال غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

صمت كييف

وفي تسجيل مصوّر نشره وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأحد على تويتر، بدا جيش بلاده كأنه يدعو الجنود إلى التزام الصمت وأُرفق مقطع الفيديو بعبارة «الخطط تهوى الصمت».

ويتوقع خبراء وجنود روس أن تصعّد القوات الأوكرانية هجماتها على خطوط العدو لجس النبض، قبل إطلاق الهجوم الكبير. ونفذت القوات الأوكرانية هذا السيناريو من قبل في سبتمبر 2022 عندما أعد الجيش الأوكراني سراً هجوماً أفضى إلى استعادة منطقة خاركيف (شمال شرق) بأكملها تقريباً.

وأشار مراسل الحرب الموالي للكرملين ألكسندر كوتس إلى أن معارك تدور منذ فجر الإثنين في منطقة فوغليدار في جنوب منطقة دونيتسك، ولكن أيضاً شمالاً على مشارف سوليدار وباخموت المدينتين اللتين احتلتهما روسيا بعد أشهر من المعارك الدامية. ومع ذلك أفاد بأن الهجوم ليس كبيراً.