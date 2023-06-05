انهيار أرضي يودي بحياة 19 شخصا في جنوب غرب الصين

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلامية اليوم الإثنين، أن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون إثر وقوع انهيار أرضي في جنوب غرب الصين.

ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات المحلية، القول إن الحادث وقع صباح أمس الأحد في منطقة غابة في يونجشينج بالقرب من مدينة ليشان في إقليم سيشوان، وفق وكالة «د ب أ».

فتح تحقيق للوقوف على سبب الانهيار الأرضي

وقالت السلطات إن أكثر من 600 شخص شاركوا في أعمال الانقاذ، كما تم استخدام معدات ثقيلة.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أنه جرى فتح تحقيق للوقوف على سبب الانهيار الأرضي.