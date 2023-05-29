أوكرانيا تعلن إسقاط 11 صاروخ إسكندر أطلقتها روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أسقط الجيش الأوكراني 11 صاروخ إسكندر أطلقتها روسيا صباح الاثنين، حسبما أعلن القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني في بيان.

وقال زالوجني على تلغرام، «أُطلق ما مجموعه 11 صاروخًا من طراز إسكندر-إم وإسكندر-ك من الشمال» على مدينة كييف ومنطقتها، مضيفًا «دمّر الدفاع الجوي كل الأهداف»، وفق وكالة «فرانس برس».

- سماع دوي انفجارات في كييف وانطلاق صفارات إنذار أنظمة الدفاع الجوي

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب»، بسمع دوي عشرة انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الإثنين، بعدما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية مجددا صواريخ ومسيرات روسية ليلا.

وتحدث رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن انفجارات «في أحياء بوسط» المدينة، وهو أمر نادر الحصول خلال النهار، ودعا السكان إلى «البقاء في الملاجئ»، فيما أكدت الإدارة العسكرية في كييف «تفعيل أنظمة الدفاع الجوي».