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ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 03:33 مساء
ملفات نزعت عنها السرية تكشف مؤامرة لقتل الملكة إليزابيث خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1983
الملكة إليزابيث الثالثة. (أ ف ب)
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كشفت ملفات نُزعت عنها السرية لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، تفاصيل مؤامرة لاغتيال الملكة الراحلة إليزابيث الثانية خلال زيارتها لكاليفورنيا عام 1983.

وجاء التهديد المحتمل بعد مكالمة هاتفية أجراها «رجل ادعى أن ابنته قتلت في إيرلندا الشمالية برصاصة مطاطية»، وفقا للوثيقة التي تشير أيضا إلى حانة اعتاد ارتيادها متعاطفون مع الجيش الجمهوري الإيرلندي، وفق وكالة «فرانس برس».

وزارت الملكة وزوجها الأمير فيليب الساحل الغربي للولايات المتحدة في فبراير ومارس 1983، ومرت الرحلة دون وقوع أي حادث.

- دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

وبعد أربع سنوات من ذلك في العام 1979، قتل مسلحون من الجيش الجمهوري الإيرلندي المعارض للحكم البريطاني في إيرلندا الشمالية، لويس ماونتباتن، آخر حاكم استعماري للهند وعم فيليب، في هجوم بقنبلة.

الملكة هدف لمؤامرات اغتيال عدة
وذكرت الوثيقة أن الرجل ادعى أنه كان سيحاول إيذاء الملكة «برمي بعض الأشياء من جسر غولدن غايت على اليخت الملكي بريتانيا، عندما يمر تحت الجسر»، وأضافت أنه بدلا من ذلك «سيحاول قتل الملكة اليزابيث عندما تزور حديقة يوسمايت الوطنية».

وأشارت وثيقة منفصلة مؤرخة في العام 1989 إلى أنه فيما لم يكن «إف بي آي» على علم بأي تهديد محدد ضد الملكة «فإن احتمال التهديدات ضد الملكية البريطانية موجود دائما من قبل الجيش الجمهوري الإيرلندي».

وكانت الملكة التي توفيت في سبتمبر الماضي عن 96 عاما، أعلنت في السابق أنها كانت هدفا لمؤامرات اغتيال عدة.

وفي العام 1970، قام متعاطفون مع الجيش الجمهوري الإيرلندي بمحاولة فاشلة لإخراج قطارها عن مساره غرب سيدني، وفي العام 1981، حاولت المنظمة نفسها قتلها بقنبلة خلال زيارة لشيتلاند، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا.

وفي العام نفسه، أطلق مراهق مختل عقليا رصاصة باتجاه سيارة الملكة خلال زيارة لنيوزيلندا.

كذلك، أطلقت مراهقة ست رصاصات عليها خلال عرض للحرس الملكي في وسط لندن.

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