  • Alwasat News
Atwasat

الصين تطلب من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 10:35 مساء
الصين تطلب من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية
مبنى وزارة الخارجية الصينية. (أرشيفية، الإنترنت)
alwasat radio

طلبت سلطات العاصمة الصينية بكين من عدد من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية المعلقة على جدرانها الخارجية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية في بكين لوكالة «فرانس برس».

السفارات الغربية ترفع أعلام أوكرانيا
وترفع العديد من السفارات الغربية في أنحاء بكين أعلام أوكرانيا، تضامنًا مع كييف إثر الغزو الروسي، ويرافقها رسائل دعم بالإنكليزية والصينية.

وقالت مصادر في عدد من البعثات الأوروبية بـ«فرانس برس» إنها تلقت إشعارا هذا الأسبوع من السلطات الصينية تطلب فيه إزالة اللافتات السياسية. وقال الجميع إنهم سيرفضون الطلب وبأنهم لن يقوموا بتغيير سياساتهم.

وأكد مسؤول من سفارة أوروبية هذا الطلب، موضحًا أنه من شبه المؤكد أنه يتعلق برفع العلم الأوكراني من قبل العديد من البعثات الدبلوماسية.

بينما أشار مسؤول من سفارة اوروبية أخرى أنه من غير الواضح إن كان الأمر يتعلق بأوكرانيا أو اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية. ورفعت بعض السفارات الغربية في بكين أعلام قوس القزح تضامنا مع الحملة.

وأكد المسؤول أنهم «يلتزمون بشكل صارم باتفاقيات فيينا. وبالتالي لا يوجد أي سبب لدينا للرد على هذه المذكرة أو تغيير سياسة العرض لدينا».

بكين: السفارات الأجنبية ملزمة باحترام القوانين الصينية
وردًا على سؤال الأربعاء حول هذه التقارير، أصرت بكين أن «السفارات الأجنبية ملزمة باحترام القوانين والقواعد الصينية». وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين «تدعو الصين سفارات جميع الدول في الصين (..) لأداء واجباتها وفقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية أو الاتفاقات الدولية ذات الصلة».

وتنص الاتفاقية على أنه يتوجب على السفارات «عدم التدخل في الشؤون الداخلية» للدول المضيفة. ولكنها لا تحظر صراحة وضع لافتات سياسية على جدران السفارات الخارجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليلة.. مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي الأبطال

الليلة.. مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي الأبطال
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة

شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية

سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
السويحلي بطلا لكأس ليبيا في كرة الصالات

السويحلي بطلا لكأس ليبيا في كرة الصالات
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة ...
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي
الخمس يخطف فوزًا ثمينًا في صراع تفادي الهبوط

الخمس يخطف فوزًا ثمينًا في صراع تفادي الهبوط
انطلاق مؤتمر ليبيا الدولي لطب الأطفال في طرابلس

انطلاق مؤتمر ليبيا الدولي لطب الأطفال في طرابلس
إنتر يجدد تفوقه على ميلان ويحجز بطاقة نهائي أبطال أوروبا

إنتر يجدد تفوقه على ميلان ويحجز بطاقة نهائي أبطال أوروبا
عائلات فلسطينية فقدت منازلها تحصي دمار خمسة أيام من القتال في غزة

عائلات فلسطينية فقدت منازلها تحصي دمار خمسة أيام من القتال في غزة
نفوق نحو 20 مليون طائر في أوروبا بسبب الزراعة الحديثة واستخدام المبيدات

نفوق نحو 20 مليون طائر في أوروبا بسبب الزراعة الحديثة واستخدام المبيدات
انتهت عبر «WTV»: الاتحاد يستقبل أساريا في «دورينا»

انتهت عبر «WTV»: الاتحاد يستقبل أساريا في «دورينا»
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا

عبر «WTV».. ثلاث مباريات في «دورينا» يتصدرها الاتحاد وأساريا
من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في السودان

من قتال الجنرالين إلى الممرات الإنسانية.. الأحداث الرئيسية منذ اندلاع النزاع في ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
8 قتلى وإجلاء الآلاف في فيضانات بشمال إيطاليا
8 قتلى وإجلاء الآلاف في فيضانات بشمال إيطاليا
أول رد فعل أوكراني على تمديد اتفاق تصدير الحبوب
أول رد فعل أوكراني على تمديد اتفاق تصدير الحبوب
موسكو تؤكد تمديد اتفاق الحبوب لكنها تندد بتطبيق «غير متوازن»
موسكو تؤكد تمديد اتفاق الحبوب لكنها تندد بتطبيق «غير متوازن»
الأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 3.03 مليار دولار
الأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو ...
واشنطن: تضرر منظومة أميركية لصواريخ باتريوت في أوكرانيا لكنها لا تزال تعمل
واشنطن: تضرر منظومة أميركية لصواريخ باتريوت في أوكرانيا لكنها لا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية
نسبة المشاركة وصلت لـ88.9%.. إجراء جولة ثانية للانتخابات ......
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز نحو 90%
مؤشرات أولية: الانتخابات التركية تقترب من جولة ثانية بعد فرز......
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على 59% مقابل 35% لكيليتشدار أوغلو
نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية: إردوغان يحصل على ......
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
إردوغان يرحب بخوض جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.. وكيليتشدار أوغلو يتعهد بالفوز
إردوغان يرحب بخوض جولة ثانية من انتخابات الرئاسة.. ......
المزيد
الصين تطلب من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية
الصين تطلب من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية...
البيت الأبيض يأمل باتفاق مستدام بشأن تصدير الحبوب
البيت الأبيض يأمل باتفاق مستدام بشأن تصدير الحبوب...
أوكرانيا تبلغ المبعوث الصيني تمسّكها بوحدة أراضيها في أي مقترح سلام
أوكرانيا تبلغ المبعوث الصيني تمسّكها بوحدة أراضيها في أي ......
واشنطن: تضرر منظومة أميركية لصواريخ باتريوت في أوكرانيا لكنها لا تزال تعمل
واشنطن: تضرر منظومة أميركية لصواريخ باتريوت في أوكرانيا ......
الأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 3.03 مليار دولار
الأمم المتحدة: نصف سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ......
المزيد