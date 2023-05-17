الصين تطلب من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت سلطات العاصمة الصينية بكين من عدد من السفارات الغربية إزالة اللافتات السياسية المعلقة على جدرانها الخارجية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية في بكين لوكالة «فرانس برس».

السفارات الغربية ترفع أعلام أوكرانيا

وترفع العديد من السفارات الغربية في أنحاء بكين أعلام أوكرانيا، تضامنًا مع كييف إثر الغزو الروسي، ويرافقها رسائل دعم بالإنكليزية والصينية.

وقالت مصادر في عدد من البعثات الأوروبية بـ«فرانس برس» إنها تلقت إشعارا هذا الأسبوع من السلطات الصينية تطلب فيه إزالة اللافتات السياسية. وقال الجميع إنهم سيرفضون الطلب وبأنهم لن يقوموا بتغيير سياساتهم.

وأكد مسؤول من سفارة أوروبية هذا الطلب، موضحًا أنه من شبه المؤكد أنه يتعلق برفع العلم الأوكراني من قبل العديد من البعثات الدبلوماسية.

بينما أشار مسؤول من سفارة اوروبية أخرى أنه من غير الواضح إن كان الأمر يتعلق بأوكرانيا أو اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية. ورفعت بعض السفارات الغربية في بكين أعلام قوس القزح تضامنا مع الحملة.

وأكد المسؤول أنهم «يلتزمون بشكل صارم باتفاقيات فيينا. وبالتالي لا يوجد أي سبب لدينا للرد على هذه المذكرة أو تغيير سياسة العرض لدينا».

بكين: السفارات الأجنبية ملزمة باحترام القوانين الصينية

وردًا على سؤال الأربعاء حول هذه التقارير، أصرت بكين أن «السفارات الأجنبية ملزمة باحترام القوانين والقواعد الصينية». وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين «تدعو الصين سفارات جميع الدول في الصين (..) لأداء واجباتها وفقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية أو الاتفاقات الدولية ذات الصلة».

وتنص الاتفاقية على أنه يتوجب على السفارات «عدم التدخل في الشؤون الداخلية» للدول المضيفة. ولكنها لا تحظر صراحة وضع لافتات سياسية على جدران السفارات الخارجية.