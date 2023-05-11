محرم إنجه منافس إردوغان على الرئاسة ينسحب من السباق الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن محرم إنجه، أحد المنافسين الأربعة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية في 14مايو، انسحابه من السباق.

وقال إنجه الذي نال ما بين 2 و4% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «أسحب ترشيحي» للانتخابات، وفق وكالة «فرانس برس».

من يتصارع في سباق الرئاسة التركية؟

ويخوض إردوغان، في 14 مايو، انتخابات تبدو نتائجها غير محسومة لصالحه للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاما، ويواجه فيها معارضة موحدة للمرة الأولى في بلد يمر بأزمة.

ويبدو الرئيس التركي (69 عاما) مصمما على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس البلاد البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، والذي أدخل تغييرات عميقة عليها، لكنها تشهد اليوم أزمة اقتصادية.

وقبل ذلك الانسحاب، نافس إردوغان في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم محرم إنجه، بجانب الخصم الرئيسي لإردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاما)، مرشح تحالف مكون من ستة أحزاب معارضة من اليمين القومي إلى اليسار الديموقراطي، ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. و