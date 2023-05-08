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مقتل ثمانية أشخاص دهسا خارج مركز للمهاجرين في تكساس الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 06:12 مساء
مقتل ثمانية أشخاص دهسا خارج مركز للمهاجرين في تكساس الأميركية
سيارة رباعية الدفع دهست أشخاص خارج مركز للمهاجرين في الولايات المتحدة. (الإنترنت)
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قُتل ثمانية أشخاص على الأقل بعدما تخطّت سيارة رباعية الدفع الضوء الأحمر وصدمت مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون حافلة خارج مركز لاستقبال المهاجرين في ولاية تكساس الأميركية، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إنّها تتعامل مع الأمر على أنه حادث في الوقت الحالي، رغم أنّ أحد الشهود أفاد وكالة «فرانس برس» بأنّ السائق وجّه شتائم إلى المجموعة قبل الإسراع بالسيارة.

«تخطّت الضوء الأحمر ودهست عدّة أشخاص»
من جهته، قال الناطق باسم الشرطة مارتن ساندوفال إنّ المركبة الرمادية اللون «تخطّت الضوء الأحمر ودهست عدّة أشخاص» عند حوالي الساعة 8,30 صباحاً (13,30 بتوقيت غرينتش) في مدينة براونزفيل الحدودية في أقصى جنوب الولاية.

وأضاف أنّ سبعة أشخاص قُتلوا كما أصيب «حوالي عشرة» آخرون بجروح. وأفادت وسائل إعلام أميركية في وقت لاحق بأنّ شخصًا تُوفي متأثرًا بجروحه في المستشفى.

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وقال الشاهد لويس هيريرا الذي أصيب في ذراعه جراء الحادثة، إنّ الأمر كان «مفاجئًا». وأضاف أنّ «امرأة مرّت بسيارة وحذّرتنا للابتعاد عن الطريق». وأشار الشاب الفنزويلي البالغ من العمر 36 عامًا إلى أنّها «كانت مسألة لحظات. جاء القاتل في السيارة وهو يشير إلينا ويهيننا». ثمّ وصف هيريرا السائق بأنّه كان يقود السيارة مسرعًا بكل ما أوتي من قوة.

وفي الأثناء، احتجز شهود السائق، الذي قال ساندوفال إنّه نُقل إلى المستشفى، إلى أن وصلت الشرطة. ووُجّه إليه اتهام بالقيادة المتهوّرة في الوقت الحالي. وكان ساندوفال أخبر إحدى وسائل الإعلام المحلية التابعة لشبكة «ايه بي سي»، بأنّه «من المرجّح أن تُوجّه إليه تهم أخرى في وقت لاحق»، من دون أن يوضح ماهية هذه التهم.

فتح تحقيق بشأن ما إذا كان الحادث متعمّداً أم لا
وحتى وقت متأخّر من مساء الأحد، لم تحدّد الشرطة هوية السائق، وأوضح ساندوفال أنّ السلطات فتحت تحقيقاً بشأن ما إذا كان الحادث متعمّداً أم لا.

وتأتي هذه المأساة في الوقت الذي تستعد فيه السلطات الأميركية الخميس لرفع الإجراء الفدرالي الخاص بالمهاجرين، والذي تمّ فرضه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي يسمح لحرس الحدود بترحيل المهاجرين من دون حتى قبول طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وتتخوّف السلطات من ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة، مع انتهاء صلاحية هذا الإجراء. كذلك، وقعت هذه الحادثة غداة إطلاق نار قُتل على إثرها ثمانية أشخاص على الأقل في مركز تجاري في تكساس، في أحدث عملية إطلاق نار جماعي تهزّ البلاد.

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