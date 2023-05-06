أوكرانيا: مقتل ستة من خبراء نزع الألغام بنيران روسية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ستة أوكرانيين بنيران روسية السبت فيما كانوا يشاركون في عملية لنزع الألغام في منطقة خيرسون بجنوب البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

وقالت خدمة الإسعاف الطارىء في البلاد «قتل ستة من خبرائنا»، مضيفة أنهم كانوا «ضحية إطلاق نار فيما كانوا يقومون بعمليات لنزع الألغام في منطقة خيرسون»، وفق «فرانس برس».

أكد مسؤول روسي كبير، اليوم السبت، أنه جرى إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في حدث نادر في وقت تقول القوات الأوكرانية إنها تستعد لشن هجوم وشيك.

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وكتب سيرغي أكسيونوف رئيس القرم الذي عينته موسكو على تلغرام أن «الدفاعات الجوية أسقطت فوق جمهورية القرم صاروخاً بالستياً أطلق من منظومة غروم-2 أوكرانية. لا أضرار ولا ضحايا».

استهداف مبنى تابع للكرملين

واستهدف هجوم بواسطة طائرتين مسيّرتين بحسب روسيا الأربعاء، مبنىً تابعاً للكرملين، ونفت كييف أي ضلوع لها في ذلك. وفي سياق متصل أصيب الكاتب القومي الروسي زاخار بريليبين المؤيد لغزو أوكرانيا، السبت في «انفجار» سيارته، ما حمل موسكو على اتهام أوكرانيا والغرب بالوقوف خلف هذا الهجوم.

ووقع الانفجار الذي أسفر عن مقتل سائق الكاتب، في وقت تتعرض روسيا لعدد متزايد من الضربات بواسطة طائرات مسيرة وعمليات تخريب واعتداءات من غير أن تتضح الجهة المسؤولة عنها بشكل واضح.

ويتهم الكرملين أوكرانيا بالوقوف خلف هذه العمليات، وهو ما تنفيه كييف في وقت تعد قواتها لهجوم واسع النطاق مع اقتراب الاحتفالات في روسيا بذكرى الانتصار على القوات النازية في التاسع من مايو.