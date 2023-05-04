الدنمارك تعتزم استثمار 5.09 مليار دولار لتحديث دفاعها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الدنماركية، الخميس، أنها تنفق 38 مليار كرونة إضافية (5.6 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة على قطاع الدفاع لمواجهة التحديات المتراكمة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنه سيجرى تخصيص ما يقرب من 27 مليار كرونة للعتاد الدفاعي والمباني وتكنولوجيا المعلومات والجنود للتعامل مع التحديات المتراكمة... وسيجرى استثمار 11 مليار كرونة أخرى في مجال العديد والعتاد.

وأعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، الثلاثاء الماضي، أن الدنمارك تعتزم تقليص وجودها العسكري في العراق بدءًا من فبراير 2024 وتركز جهودها العسكرية بدلًا من ذلك على دول البلطيق بوضع كتيبة تحت تصرف حلف شمال الأطلسي للدفاع عن المنطقة.