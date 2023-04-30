المملكة المتحدة تستعد لتتويج الملك تشارلز.. أول احتفال من نوعه منذ 70 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد المملكة المتحدة من دون حماسة كبيرة، لتتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو المقبل في لندن، حيث ترفع الأعلام تدريجيا وتنتشر الرايات والقطع التذكارية بألوان علم بريطانيا في المتاجر.

ووفق وكالة «فرانس برس»، ستجري مراسم التتويج الفخمة التي تعود إلى قبل نحو ألف عام من الاحتفال في كنيسة ويستمنستر، حسب تقليد متبع منذ وليام الفاتح في العام 1066.

أول حدث لتنصيب ملك في حياة أغلب البريطانيين

ومعظم البريطانيين لم يشهدوا حدثا من هذا النوع، لأنهم شباب أو لم يكونوا قد ولدوا قبل سبعين عاما عند تتويج الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر الماضي عن 96 عامًا.

لكن الحماس لهذا الملك الجديد البالغ من العمر 74 عامًا الذي ظلوا يتابعون تحركاته منذ سنوات، ليس واضحا في بلد يعاني من التضخم ومستقبل اقتصادي غامض.

ويرث تشارلز الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه ملك انتقالي قبل اعتلاء ابنه وليام على العرش، نظاما ملكيا يدافع عنه أكثر من نصف البريطانيين (58%)، حسب استطلاع للرأي نُشر خلال الأسبوع الجاري.

وبما أنه يدرك هذا الفارق، خصوصا بين الشباب، يحرص هذا المدافع بقناعة كبيرة عن البيئة، الذي يميل إلى فتح أكثر الملفات حساسية، مثل الماضي الاستعماري للمملكة، على إظهار رغبته في تحديث النظام الملكي.

ويفترض أن يدل حفل التتويج على هذه الرغبة. فقد قلّصت مدة المراسم إلى ساعتين وستجرى بحضور ألفي مدعو، (استغرقت ثلاث ساعات وحضرها ثمانية آلاف شخص عند تتويج إليزابيث الثانية)، بينهم نحو 500 شخص من المجتمع المدني تم اختيارهم لدورهم في المجتمع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لشبكة «سكاي نيوز»، «سيكون احتفالاً عظيماً بتاريخنا، وكذلك بما سيأتي في المستقبل وما سيفعله الملك».

تلاوة نصوص بلغات ويلز واسكتلندا وأيرلندا

سيشهد حفل التتويج لحظات غير مسبوقة من دور فعلي لممثلي طوائف غير مسيحية إلى تلاوة نصوص بلغات مقاطعات ويلز واسكتلندا وأيرلندا ودهن الملكة بالزيت وصلاة للملك بصوت عال.

لكن جوهر هذه التقاليد ثابت. فسيقسم رئيس كنيسة إنكلترا تشارلز الثالث اليمين ثمّ سيتلقى المسحة بالزيت من كبير أساقفة كانتربري، ثم سيحصل على الرداء الملكي، والكرة الذهبية التي يعلوها صليب وصولجان وتاج القديس إدوارد الذي سيوضع على رأسه.

كما سيتم تتويج الملكة القرينة كاميلا (75 عاما) زوجة تشارلز الثانية بعد طلاقه من الأميرة ديانا.

4 آلاف جندي يشاركون في الاحتفال

بعد ذلك، سيتوجه الزوجان الملكيان يواكبهما نحو أربعة آلاف جندي بعربة إلى قصر باكنغهام، حيث سيحيي أفراد العائلة الملكية الحشد من الشرفة الشهيرة.

وبعد أسابيع من الإثارة، أعلن القصر الملكي أن الأمير هاري سيحضر مراسم التتويج في الكنيسة، لكن من دون ميغن وطفليهما الذين بقوا في كاليفورنيا.

وبعد هجماتهما الشرسة على العائلة الملكية، ستتم متابعة المكان الذي سيخصص لهاري بدقة من قبل الجميع، في ما قد يشكل رمزا للمسافة التي ستفصله عن والده، خصوصا عن شقيقه وليام.

بريطانيا تنفرد بالحفاظ على التقاليد الملكية في أوروبا

ولم تبق أي عائلة ملكية أوروبية أخرى على هذه المراسم الرمزية، لا سيما بعدما اعتلى تشارلز الثالث العرش قبل ثمانية أشهر بعد وفاة إليزابيث الثانية.

وقال الخبير في الشؤون الملكية ريتشارد فيتزويليامز، إلى الوكالة الفرنسية إنه «إرث زمن تنازع فيه كثر على العرش، وكان التتويج يضفي فيه الشرعية على الملك الذي يحكم حاليا المملكة المتحدة و 14 دولة أخرى بينها كندا وأستراليا».

وسيتزامن الحدث الذي سيجذب آلاف السياح البريطانيين والأجانب إلى لندن مع بدء عطلة نهاية أسبوع من الاحتفالات، بينها الأحد حفلات محلية وحفل موسيقي في قلعة وندسور، رفض النجوم البريطانيون المشاركة فيه، ثم عطلة عامة الإثنين دعي خلالها البريطانيون إلى القيام بأعمال تطوعية.

المناهضون للملكية يطلبون سماع أصواتهم

ودعا المناهضون للملكية الذين يريدون اغتنام الفرصة لإسماع صوتهم، إلى تجمعات.

ويحتل هؤلاء الذين لم تكن تسمع أصواتهم في عهد الملك إليزابيث، مكانا أوسع، بينما يستقبل تشارلز باستمرار في رحلاته متظاهرين يرفعون لافتات ويرتدون قمصانا كتب عليها هذا ليس ملكي.

ويريد 26% من البريطانيين رئيسًا منتخبًا للدولة، لكن دون دعم سياسي، لا تشكل هذه الحركة تهديدا خطيرا للمؤسسة التي تعد دعامة الوحدة في مواجهة الميول الاستقلالية في اسكتلندا أو التوتر السياسي في أيرلندا الشمالية.

ومع اقتراب التتويج، تستمر الاستعدادات بلا توقف.

فقد وصل «حجر القَدَر» الذي يعد قطعة أساسية في حفل التتويج ويوضع تحت العرش إلى لندن السبت، وتم نقله خصيصًا من اسكتلندا.