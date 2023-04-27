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إردوغان يظهر مجددا عبر التلفزيون بعد غياب نتيجة المرض

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 05:06 مساء
إردوغان يظهر مجددا عبر التلفزيون بعد غياب نتيجة المرض
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية: الإنترنت)
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ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس بعد غياب ليومين بداعي المرض، عبر رابط فيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ وذلك قبل أيام من الانتخابات المقررة في منتصف مايو المقبل.

وبدا الرئيس البالغ 69 عاما شاحبا وعيناه منتفختان، وقد جلس خلف مكتبه أثناء مراسم عبر الانترنت لتدشين محطة للطاقة النووية قامت روسيا ببنائها، وفق وكالة «فرانس برس».

وكتب إردوغان عبر حسابه بوقع «تويتر»: «اليوم ، حققنا وعدًا آخر قطعناه على أنفسنا لأمتنا. آمل أن نشعر جميعًا بمتعة بدء إنتاج المحطة التي اكتسبت مكانة منشأة نووية.

ما هي قصة مرض إردوغان؟
وألغى إردوغان أنشطته العامة أمس الأربعاء، بعد إصابته بإنفلونزا المعدة، وذلك قبل أيام من الانتخابات المقررة في 14 مايو المقبل.

وقطع إردوغان البالغ من العمر 69 عاما، أمضى منها عشرين في السلطة، الثلاثاء، مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر، متحدثا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.

وكان الرئيس التركي قد ألقى ثلاثة خطب انتخابية، أمس الثلاثاء، قبل نحو 20 يومًا من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كشفت استطلاعات الرأي أن التنافس فيها سيكون حادا.

وعكة صحية يرافقها اعتذار ودموع
ومساء الثلاثاء، بعد قطع البث المباشر لـ15 دقيقة، عاد إردوغان واعتذر، قائلا إنه أصيب بوعكة وبدا وجهه متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه.

ويعقد الرئيس التركي الذي بدأ يمشي ببطء شديد في بعض الأحيان، مؤتمرين أو ثلاثة يوميا في إطار حملته الانتخابية. وخلال شهر رمضان كان يشارك أيضًا في إفطار كل مساء في منطقة مختلفة

ويخطط إردوغان للحفاظ على وتيرة عالية من اللقاءات في جميع أنحاء البلاد في المرحلة النهائية قبل الاقتراع المزدوج في 14 مايو.

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