إجلاء 3 آلاف مدني روسي في بيلجورود بعد إلقاء طائرة حربية قنبلة عن طريق الخطأ

القاهرة - بوابة الوسط

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، السبت، إن السلطات ستجلي أكثر من ثلاثة آلاف شخص في مدينة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا بعد العثور على قذيفة، وذلك بعد يومين من إلقاء طائرة حربية روسية قنبلة بطريق الخطأ على المدينة.

وكتب جلادكوف على تيليجرام أن خبراء المتفجرات في الجيش قرروا «تحييد» القذيفة في ساحة للتدريب. وقال «قرر مقر العمليات إخلاء 17 مبنى سكنيًا في محيط نصف قطره 200 متر»، بحسب «رويترز».

قنبلة عن طريق الخطأ على بيلجورود

وبحسب البيانات الأولية، يزيد العدد على ثلاثة آلاف شخص. وسيجري توفير سكن مؤقت‭‭ ‬‬لمن يحتاج المساعدة.

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وقال مسؤولون روس إن طائرة حربية روسية من طراز سوخوي-34، وهي طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، أسقطت عن طريق الخطأ قنبلة على بيلجورود، مما تسبب في وقوع انفجار وإصابة ثلاثة أشخاص.