محكمة إيرانية تقضي بسجن 10 عسكريين على خلفية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام 2020

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة إيرانية، الأحد، بسجن عشرة عسكريين دينوا على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية قرب طهران في يناير 2020، وفق ما أوردت وكالة أنباء السلطة القضائية.

وحُكم على المتهم الأبرز، مسؤول وحدة الدفاع الجوي، بالسجن عشر سنوات لتصرفه على عكس التوجيهات الصادرة عن القيادة، فيما حُكم على تسعة عسكريين آخرين بالسجن لفترات تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، بحسب وكالة ميزان أونلاين، وفق «فرانس برس».

وتحطمت رحلة (Boeing 737-800)، في الـ8 من يناير 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران إلى كييف، ما أدى الى مقتل 176 شخصًا، بينهم مواطنون من أفغانستان وبريطانيا وألمانيا وإيران وكندا وأوكرانيا والسويد.

الجيش الإيراني يقر بإسقط الطائرة

وفي 11 يناير 2020، أعلن الجيش الإيراني أنه أسقط طائرة «Boeing» بالقرب من منشأة عسكرية، اعتقد أنها هدف معاد، وسلمت طهران إلى كييف مذكرة تبين أسباب تحطم الطائرة.

من جهته وصف وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، المذكرة الإيرانية بأنها «محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية» لتحطم الطائرة.

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وفي الـ28 من ديسمبر، قالت وزارة الخارجية الكندية، إن حكومات كل من بريطانيا وكندا وأوكرانيا والسويد طالبت إيران باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن تحطم الطائرة الأوكرانية.

كما أنشأت أفغانستان وبريطانيا وكندا وأوكرانيا والسويد مجموعة خاصة لإبلاغ ذوي الضحايا، حول مجريات قضية الطائرة الأوكرانية، ومساعدتهم بكل ما يحتاجون إليه، ويجري التنسيق بين هذه الدول من خلال وزارات الخارجية.