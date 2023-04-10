خمسة قتلى وستة جرحى بإطلاق نار داخل مصرف بمدينة لويزفيل الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل خمسة أشخاص وأصيب ستّة آخرون على الأقلّ بجروح برصاص مسلّح أطلق النار صباح الإثنين في وسط مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية (وسط شرق)، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة التي أكّدت أنّها أردت المهاجم.

وقال مسؤول في الشرطة خلال مؤتمر صحفي نقلت وقائعه قنوات تلفزيونية محليّة «لقد تأكّد مقتل خمسة أشخاص» وهناك «ستّة أشخاص على الأقلّ نقلوا إلى المستشفى» أحدهم شرطي، في حين أفاد شهود عيان أنّ إطلاق النار وقع داخل مصرف، وفق «فرانس برس».

«السكّان لم يعودوا في خطر»

من جهتها قالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّ «مطلق النار كان بمفرده وقد قضى». وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنّ المهاجم تمّ «تحييده». وأضافت أنّ «السكّان لم يعودوا في خطر».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشرطة «هذا ما نعرفه حتى الآن: قرابة الساعة 08,30 من صباح اليوم، وردت بلاغات عن وجود مهاجم نشط في أحد البنوك بوسط المدينة». وأضاف المنشور أنّ عناصر الشرطة «وصلوا إلى مكان الحادث خلال دقائق».

وبحسب صحفي في شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الإخبارية فإنّ بعض الناجين احتموا داخل غرفة خزنة المصرف. وأعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير أنّه في طريقه إلى مكان إطلاق النار.