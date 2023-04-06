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الصين تتعهد برد حازم على اللقاءات الأميركية مع رئيسة تايوان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 12:39 صباحا
الصين تتعهد برد حازم على اللقاءات الأميركية مع رئيسة تايوان
رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأمريكي يلتقيان في كاليفورنيا رغم تحذير الصين، الأربعاء 5 أبريل 2023 (رويترز)
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نددت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، باستقبال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي لرئيسة تايوان تساي إينغ-وين في كاليفورنيا، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية.

وقال بيان للخارجية الصينية نقلته الوكالة «ردًا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتقول بكين إن تايوان جزء من أراضيها وهي ترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه مع الدول الأخرى.

لقاءات رئيسة تايوان في الولايات المتحدة
وفي وقت سابق اليوم، قالت رئيسة تايوان إن الحشد الكبير من سياسيي الحزبين الأميركيين الديموقراطي والجمهوري الذين التقوها في كاليفورنيا يؤكد أن تايبيه «ليست معزولة وليست وحيدة» في مواجهة الغضب الصيني.

- رئيسة تايوان: الدعم الأميركي يظهر أن تايبيه «ليست وحيدة»

وشددت تساي إينغ-وين، في تصريحات للصحفيين، خلال جولة في مدينة سيمي فالي على هامش لقائها رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي على أن «حضورهم ودعمهم الراسخ يطمئنان شعب تايوان إلى أننا لسنا معزولين ولسنا وحيدين».

واستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في كاليفورنيا الأربعاء رئيسة تايوان في مستهل اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين.

وعُقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة «سيمي فالي». واحتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيدون لبكين وآخرون مؤيدون لتايوان في تجمعين متضادين.

ورسمياً، فإن رئيسة تايوان ليست في زيارة إلى الولايات المتحدة بل هذه مجرد محطة عبور «ترانزيت» في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أميركا اللاتينية.

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