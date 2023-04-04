ترامب يعتبر استدعاءه للمثول أمام القضاء حدثاً «سريالياً»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالحدث «السريالي» استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك؛ حيث ستوجّه إليه الثلاثاء تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالًا في 2016 لممثلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أميركي سابق أو في السلطة.

وكتب ترامب على «تروث سوشل»، شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له، «أنا ذاهب إلى (...) المحكمة. يبدو الأمر سرياليًا للغاية - يا للهول، سيجري توقيفي. لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا»، بحسب «فرانس برس».

أول رئيس أميركي سابق يوجّه إليه اتّهام جنائي

ويمثل ترامب الثلاثاء أمام المحكمة ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتهام جنائي، في قضية دفع أموال لممثلة إباحية خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك في جلسة غير مسبوقة ينقسم حولها الأميركيون وتشد اهتمامهم.

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والرئيس الجمهوري السابق (76 عامًا) والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 استُدعي للمثول أمام القاضي عند الساعة 14.15 بالتوقيت المحلي (الساعة 18.15 ت غ) ليبلغه التهم الموجّهة إليه.

انتشار أمني واسع واهتمام إعلامي كبير

وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا. فقد وثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الإثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقر إقامته في فلوريدا وصولًا إلى نيويورك.

لكن لن يسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة بعدما قرر أحد القضاة ذلك مساء الإثنين، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية. وهذا الحدث غير المسبوق الذي قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، يثير مخاوف أمنية إذ يخطط انصار ترامب المتشددون للتظاهر في نيويورك حيث وضعت الشرطة في حال تأهب.

ومن المتوقع أن يغادر ترامب الذي يؤكد براءته ويقول إنه ضحية «حملة شعواء»، برجه الذي يسكنه في الجادة الخامسة في نيويورك بعيد ظهر الثلاثاء.