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شاهد بث مباشر: ترامب يصل إلى محكمة مانهاتن للمثول أمام القضاء في سابقة تاريخية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أبريل 2023, 07:41 مساء
شاهد بث مباشر: ترامب يصل إلى محكمة مانهاتن للمثول أمام القضاء في سابقة تاريخية
ترامب يصل إلى محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي تاريخي. (أ ف ب)
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وصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى مقر محكمة مانهاتن حيث يواجه اتهاماً جنائياً تاريخياً.  وكان الرئيس الجمهوري السابق غادر برج ترامب الذي يملكه في نيويورك متوجهاً في رحلة قصيرة مسافتها نحو 7 كيلومترات، مقر المحكمة. 

وفي أول تصريح  له بعيد وصوله إلى مقر المحكمة، اعتبر السياسي الجمهوري أن استدعاءه للمثول أمام القضاء «حدث سيريالي». 

أول رئيس أميركي سابق يوجّه إليه اتّهام جنائي
ويمثل ترامب الثلاثاء أمام المحكمة ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، في قضية دفع أموال لممثلة إباحية خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك في جلسة غير مسبوقة ينقسم حولها الأمريكيون وتشدّ اهتمامهم.

والرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاما والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 استُدعي للمثول أمام القاضي عند الساعة 14.15 بالتوقيت المحلي (الساعة 18.15 ت غ) ليبلغه التّهم الموجّهة إليه.

انتشار أمني واسع واهتمام إعلامي كبير
وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع اهتماما إعلاميا كبيرا. فقد وثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الإثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولاً إلى نيويورك.

لكن لن يسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة بعدما قرر أحد القضاة ذلك مساء الإثنين، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية. وهذا الحدث غير المسبوق الذي قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، يثير مخاوف أمنية إذ يخطط انصار ترامب المتشددون للتظاهر في نيويورك حيث وضعت الشرطة في حال تأهب.

ومن المتوقع أن يغادر ترامب الذي يؤكّد براءته ويقول إنّه ضحية «حملة شعواء»، برجه الذي يسكنه في الجادة الخامسة في نيويورك بعيد ظهر الثلاثاء.

صورة جنائية 
وما أن يصل المحكمة ينبغي عليه الخضوع لإجراءات يخضع لها كل الذين يستدعيهم القضاء، أي الكشف عن اسمه وعمره ومهنته وأخذ بصماته والتقاط صورة معروفة باسم «ماغشوت» غالباً ما تكون مصدر خزي لنجوم في الولايات المتحدة عند توقيفهم.

إلا أنّ وضع ترامب الخاص قد يتطلب ترتيبات تخرج عن الإجراءات الاعتيادية. وقال محاميه جو تاكوبينا إن ترامب لن يُقيّد، لكنّه قد يضطر إلى المرور في أروقة المحكمة أمام ممثلي وسائل الإعلام.

ولم يكشف بعد عن التّهم التي ستوجه إلى الرئيس السابق مع أن بعض المعلومات سرّبت إلى الاعلام. وستوجه إليه حوالى ثلاثين تهمة مرتبطة بتزوير وثائق شركة على ما قالت «ياهو نيوز» مساء الإثنين نقلاً عن مصدر لم تسمّه.

ترامب يضرب لانصاره موعدا في فلوريدا
وأثار هذا التقرير غضب ترامب الذي اتّهم المدّعي العام في مانهاتن ألفن براغ المكلّف الملف بأنه «سرّب بطريقة غير قانونية» معلومات حول التّهم. ومن المؤكّد أنّ ترامب سيدفع ببراءته في حال طرح السؤال عليه، كما سبق لهيئة الدفاع عنه أن أعلنت.

وسيترك الرئيس السابق طليقاً، لكن بشروط على الأرجح، بانتظار بدء المحاكمة. وضرب ترامب موعدا لانصاره في فلوريدا مساء الثلاثاء حيث سيعقد مؤتمرا صحافياً مقرّراً عند الساعة 20,15 (00,15 ت غ الأربعاء).

والثلاثاء ندّد ترامب مجدّداً عبر منصّته «تروث سوشل» بـ«محكمة الكنغر» في إشارة إلى تجاهل الهيئة القوانين ومبادئ العدالة، وبقاض «منحاز جدا».

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