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«ذا صن»: فون دير لاين ضمن المنافسين على منصب أمين عام حلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 11:11 صباحا
«ذا صن»: فون دير لاين ضمن المنافسين على منصب أمين عام حلف الأطلسي
رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين. (الإنترنت)
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نقلت صحيفة «ذا صن»، الجمعة عن مصدر دبلوماسي أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستكون من المنافسين على منصب الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي.

وقال تقرير الصحيفة، إن عددا من الدول الأعضاء في الحلف اقترح أن تتولى فون دير لاين، قيادته في أكتوبر المقبل، بحسب وكالة «رويترز».

سجل غير مرض
وتشير التوقعات إلى أن الأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ سينهي ولايته في الموعد المحدد لذلك في أكتوبر، بعد تمديد ولايته ثلاث مرات في المنصب الذي تولاه قبل ما يقرب من تسع سنوات.

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كما نقل التقرير عن مصادر بريطانية قولها إنها ترجح أن بريطانيا ستستخدم حق النقض ضد فون دير لاين، التي كانت في السابق وزيرة دفاع في ألمانيا، عازية ذلك إلى سجلها غير المرضي في قيادة القوات المسلحة الألمانية.

وذكرت صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية، أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، من أبرز المرشحين لخلافة ستولتنبرغ.

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