عواصف عنيفة تضرب وسط الولايات المتحدة وثلاثة قتلى في ولاية أركنسو

القاهرة - بوابة الوسط

ضربت عواصف شديدة الجمعة، وسط الولايات المتحدة، حيث أدت زوابع إلى سقوط ثلاثة أشخاص في ولاية أركنسو (جنوب)، بينما انهار سقف في الشمال على حشود خلال حفل موسيقي، حسب وسائل إعلام.

وفي أركنسو، لقي شخصان مصرعهما في بلدة وين الصغيرة، كما ذكرت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحفي أعلنت فيه حالة الطوارئ ونشر مئة من أفراد الحرس الوطني، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي مقاطعة بولاسكي حيث تقع عاصمة أركنسو ليتل روك، التي أصيبت بأضرار جسيمة، أكدت السلطات لوكالة «فرانس برس» مصرع شخص ثالث.

بعض المنازل دمرت بالكامل

وقال فرانك سكوت ؤئيس بلدية ليتل روك للصحفيين، إن «نحو ثلاثين شخصا إنقلوا إلى مستشفيات» في المدينة.

وأدت زوبعة إلى انقلاب سيارات واقتلاع أشجار ضخمة، وقالت لارا فارار الصحفية في واحدة من الصحف الاقتصادية المحلية، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» إنها «صُدمت» بالدمار في مدينتها في ليتل روك.

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أضافت أن «بعض المنازل دمرت بالكامل»، ونشرت صورا لبيوت مدمرة وجدران انهارت جزئيا وأشجار على الأرض، موضحة أن «الحي مدمر بالكامل»، مشيرة إلى جهة ركام تمتد نحو 500 متر مع «أضرار طفيفة جدا» خارجها.

وفي شمال البلاد في بلدة بلفيدير الصغيرة غرب شيكاغو في ولاية إلينوي، انهار جزء من سقف قاعة للحفلات الموسيقية بعد مرور عاصفة، بينما كان الجمهور يشاهد عرضًا لفرقة لموسيقى الميتال، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحف محلية، إن عددا من سيارات الإسعاف أرسلت إلى المكان.

وحوالى الساعة 02,40 ت غ من السبت، قطع التيار الكهربائي عن نحو 110 آلاف شخص في ولاية إيلينوي، و74 ألفا في أركنسو، و27 ألفا آخرين في ولاية أيوا، حسب الموقع المتخصص «باور-آوتيج. يو اس».

والأعاصير ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة خصوصا في وسط البلاد وجنوبها.

وقبل أسبوع ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي مسببا مقتل 25 شخصًا وأضرارا جسيمة بالممتلكات. وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع الجمعة.

ومنذ ديسمبر 2021، لقي نحو ثمانين شخصا مصرعهم بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.