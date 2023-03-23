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إصابة 123 دركيًا وشرطيًا وتوقيف 80 شخصًا خلال تظاهرات فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 09:58 مساء
إصابة 123 دركيًا وشرطيًا وتوقيف 80 شخصًا خلال تظاهرات فرنسا
أعمال عنف تخللت تظاهرات في باريس اليوم الخميس 23 مارس 2023 (تويتر)
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن 123 دركيًا وشرطيًا أصيبوا بجروح في فرنسا، الخميس، خلال اليوم التاسع من التعبئة للاحتجاج على إصلاح قانون التقاعد والتي شهدت أعمال عنف، فيما تم توقيف أكثر من 80 شخصًا.

وكتب الوزير في تغريدة أنه سيتوجه مساء إلى مقر شرطة باريس. وأوضح مقربون منه لوكالة «فرانس برس» أنه «سيتابع الوضع من هناك وسيشكر العناصر». ولا تزال تسجل الكثير من الحوادث مساء الخميس في العاصمة بعد انتهاء التظاهرة.

وتظاهر ما مجموعه 3.5 ملايين شخص في مختلف أنحاء فرنسا وفق نقابة الاتحاد العمالي العام، فيما اقتصر العدد بحسب وزارة الداخلية على 1.08 مليون في يوم تاسع من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد.

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