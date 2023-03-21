المستشار الألماني يكشف تفاصيل مكالماته الهاتفية مع بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، بعض أجواء مكالماته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس، خلال فعالية من تنظيم صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، في دوسلدورف مساء أمس الإثنين، إن هذه المكالمات تستمر لمدة تصل إلى ساعة ونصف، مضيفا أن آخر مكالمة أجراها مع بوتين كانت في ديسمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وذكر شولتس أن بوتين كان يتخلى أحيانا عن الترجمة الألمانية، لأنه يفهم الألمانية بالفعل، وكان يتحدث أحيانا باللغة الألمانية - «إذا كان ذلك مناسبا».

إعداد مناسبة لهذا الغرض

وأوضح المستشار الألماني أن محادثاته مع بوتين دائما ما يُجرى تنظيمها في إطار محادثات مع حلفاء ألمانيا، ويتحدد موعدها بناء على تلك المحادثات، وقال: «ليس الأمر كما لو أنني أرسل رسالة نصية وأسأل: هل نريد التحدث مجددا؟».

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وعن السمات الخاصة لهذه المحادثات، ذكر شولتس أنه يُجرى إعداد مناسبة لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه على الرغم من اختلاف الآراء، فإن المكالمات الهاتفية دائما ما تكون مهذبة، موضحا أنه يخاطب بوتين بـ«حضرتك».