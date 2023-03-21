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إطلاق أميركي سُجن بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 09:36 صباحا
إطلاق أميركي سُجن بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية
ابراهيم الماضي (يسار) في صورة مع والده سعد الماضي أثناء إجازة في فلوريدا، 20 يونيو 2021. (أ ف ب)
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أطلقت السلطات السعودية مواطنا أميركيا كان يقضي حكما بالسجن 19 عاما بسبب تغريدات انتقد فيها سياسات حكام المملكة الخليجية، على ما أفاد ابنه وكالة «فرانس برس» اليوم الثلاثاء.

وأوقف سعد إبراهيم الماضي، الأميركي من أصل سعودي والبالغ 72 عاما، في 2021 بسبب ما يسميه ابنه إبراهيم تغريدات «عادية» بشأن مسائل منها الحرب في اليمن واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة سعودية بسجنه 16 عاما مع منعه من السفر بعدها لمدة مماثلة، والشهر الماضي جرى تشديد الحكم لثلاث سنوات إضافية قبل إطلاقه المفاجئ اليوم الثلاثاء، على ما قال ابنه.

وأفاد إبراهيم «فرانس برس» عبر الهاتف من الولايات المتحدة «نعم، جرى إطلاقه منذ خمس ساعات. هو في منزله بالرياض الآن». وأوضح إبراهيم أنّ قرار منعه من السفر المصاحب للحكم يعني عدم قدرته على مغادرة السعودية راهنا. وأضاف «المعركة ستستمر ... هو بحاجة للعودة والحصول على علاجه في الولايات المتحدة». وتهدّد القضية بمزيد من التوتر بين الرياض وواشنطن، الشريكين التقليديين المختلفين حاليا بشأن عدة ملفات من بينها قرار خفض إنتاج النفط الذي اتخذته منظمة أوبك بلاس وسجل السعودية الحقوقي.

والعام الماضي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل «عبّرنا باستمرار وبشكل مكثّف عن هواجسنا حيال هذه القضية على أعلى المستويات في الحكومة السعودية عبر قنوات في الرياض وواشنطن». وأضاف «لا ينبغي أبداً تجريم حرية التعبير». ولم يعلق المسؤولون السعوديون على القضية.

وتعرضت الحكومة السعودية لسيل من الانتقادات على خلفية أحكام سجن طويلة ضد أشخاص ينتقدون الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي أغسطس الماضي، صدر حكم بالسجن 45 عاما بحق نورا القحطاني، وهي أم لخمسة أطفال في أواخر الأربعينات من عمرها، لاستخدامها تويتر «للطعن» في الأسرة الحاكمة.

كما حكم على سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، بالسجن لمدة 34 عاما بتهمة مساعدة معارضين يسعون إلى «الإخلال بالنظام العام»، عبر إعادة تغريد منشوراتهم. وبالمثل شكّل التغريد على تويتر صلب قضية الماضي.

وأطلع إبراهيم «فرانس برس» على قائمة من 14 تغريدة قال إنها استخدمت كأدلة ضد والده، وأشار إلى أنه تم تأكيد ذلك بواسطة وزارة الخارجية الأميركية.

وتتناول التغريدات فرض ضرائب في السعودية وأعمال هدم مثيرة للجدل في مدينة مكة المكرمة ومدينة جدة على ساحل البحر الأحمر. وتساءل الماضي في إحدى تغريداته عن سبب عدم تمكّن السعودية من منع الهجمات التي يشنها المقاتلون الحوثيون في اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

تغريدة «التضحية» بخاشقجي
وأشار في تغريدة أخرى إلى «التضحية» بخاشقجي الذي أثار قتله على أيدي سعوديين في قنصلية المملكة في إسطنبول غضبا دوليا واسعا. وأوضح إبراهيم أن المسؤولين السعوديين وجدوا أيضا صورة كاريكاتيرية غير مناسبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هاتف والده.

وقال إبراهيم إنّ السلطات السعودية أبلغت والده ألا يتحدث حول القضية، وهو ادعاء لا يمكن التحقق منه من مصدر مستقل. وأكد «جعلوه يوقع على وثيقة ألا يتحدث علنا وألا يتحدث عن إطلاقه. أنا الشخص الذي يتحدث عن ذلك لأنني أود زيادة الضغط لإعادته إلى الوطن». وتابع «إذا كان الأمر بيده فلن يتحدث حول الأمر. يظن أن ذلك أفضل، لكنه ليس أفضل له. الأفضل أن نتحدث حول الأمر وأن نقاتل» لإعادته.

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