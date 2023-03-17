صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط

تخوض أبرز جماعتين مسلحتين في نيجيريا منذ الأسابيع الماضية، معارك دامية بكثافة غير معهودة من أجل السيطرة التي طال انتظارها على معقلها في شمال شرق البلاد، بحسب مصادر أمنية وسكان محليين.

ومنذ 14 عاما يسود تمرد مسلح في ولاية بورنو، حيث تسيطر جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا (إيسواب)، على مساحات شاسعة منها وتكثفان الهجمات ما شكل تحديا كبيرا للرئيس المنتخب بولا تينوبو، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدأت الجماعتان المتنافستان منذ فترة طويلة، أولا النزاع بسبب خلافات عقائدية، حيث يعارض تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، قتل المسلمين، والذي نشأ عام 2016 إثر انشقاق داخل جماعة بوكو.

وتحول هذا التنافس منذ ذلك الحين إلى حرب من أجل الهيمنة على حوض بحيرة تشاد ومحيطه، حيث تمارس كل من الجماعتين نفوذا.

وفي الأسابيع الماضية، تكثفت حدة المعارك ما أوقع مئات القتلى لا سيما في قريتي جيرير وجمعة تورو قرب الحدود مع النيجر.

وقال مصدر في الاستخبارات النيجيرية لوكالة «فرانس برس»، «نحن على علم بالمعارك الدائرة بين الإرهابيين، وهو أمر جيد بالنسبة إلينا، بالتالي نراقب لنرى كيف سيتطور الوضع».

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، «من الصعب إعطاء حصيلة تشمل الجانبين، لكن الارقام هائلة. نتحدث عن أكثر من 200 قتيل، فقط في جمعة تورو».

«المعارك كثيفة جدا»

ويقول صيادون في جزر بحيرة تشاد، إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف مصدره قريتي جيري وجمعة تورو.

وقال أحدهم ويدعى أبوبكر الكا لوكالة «فرانس برس»، إن «المعارك كثيفة جدا، نسمع انفجارات قوية خصوصا في الليل».

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وأضاف «بحسب المعلومات التي نتلقاها، فإن المعارك قد تستمر لبعض الوقت لأن بوكو حرام تأتي بالمزيد من الأسلحة من معقلها الواقع على جانب النيجر من البحيرة».

انضمام أو الموت

وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، هو مساحة شاسعة من المياه والجزر الصغيرة والمستنقعات حيث أقامت بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب إفريقيا ملاذات.

وبدأت المواجهات الأخيرة في 19 فبراير الماضي، حين اقتحم مقاتلون من بوكو حرام معسكرات لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في تومبون غيني كايوا، بحسب صياد آخر.

وأطلق أبو بكر قناي، أحد كبار قادة بوكو حرام بمساعدة اثنين من أعوانه، هجوما على جزيرتين يسيطر عليهما تنظيم الدولة الاسلامية في غرب إفريقيا، واقتحموا سجنا وأفرجوا عن العديد من المعتقلين والرهائن بحسب المصدر نفسه.

وقال هذا الصياد الذي رفض الكشف عن اسمه إن «المواجهات استمرت من الفجر حتى الساعة 17,00 وأرغمت تنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا على التخلي عن المعسكرين».

وأضاف أن عناصر بوكو حرام «توعدوا باستعادة كل الجزر التي يقولون إنها كانت تخصهم قبل أن يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في غرب افريقيا».

وردا على ذلك، أطلقت إيسواب هجمات على معسكرات بوكو حرام قرب غابة سامبيسا الملاذ المعروف للمسلحين، ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص بحسب إبراهيم ليمان وهو زعيم ميليشيا محلية.

وفي 24 فبراير عشية الانتخابات الرئاسية، فر مقاتلون من بوكو حرام بدورهم ما أدى إلى استسلام مئات منهم وعائلاتهم كما أضاف ليمان.

وأعلن الجيش النيجيري أنه قتل الأسبوع الماضي «حوالى ثلاثين إرهابيا» من بوكو حرام، واعتقل 960 آخرين بينهم نساء وأطفال فروا من نيجيريا المجاورة.

وأصبحت ايسواب المجموعة المهيمنة في المنطقة، بعد مقتل زعيم بوكو حرام التاريخي أبو بكر الشكوي في مايو 2021 خلال الاقتتال، وخوفا من إعدامهم، انضم بعض المقاتلين من بوكو حرام إلى إيسواب فيما استسلم الآخرون أو لاذوا بالفرار.

وعد بولا تينوبو الذي انتخب في نهاية فبراير رئيسا للدولة الإفريقية الاكثر اكتظاظا بالسكان، بتجنيد كثيف لعناصر في الشرطة والجيش، لكن الخبراء يخشون أنه بدون استراتيجية جديدة واصلاح للقوى الامنية فإن «الطريق المسدود» في شمال شرق البلاد سيستمر.

ومنذ بدء تمرد بوكو حرام في 2009، أوقع النزاع أكثر من 40 ألف قتيل وتسبب بنزوح مليوني شخص بحسب الأمم المتحدة.