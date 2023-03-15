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صحيفة إيطالية: روسيا وضعت 15 مليون دولار مكافأة لاغتيال وزير الدفاع الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 07:36 مساء
صحيفة إيطالية: روسيا وضعت 15 مليون دولار مكافأة لاغتيال وزير الدفاع الإيطالي
وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو. (الإنترنت)
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نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن مصادر صحفية إيطالية أفادت بأن «روسيا رصدت مبلغ 15 مليون دولار كمكافأة لاستهداف وزير الدفاع  وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو القيادي في حزب رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، «إخوة إيطاليا».

وحسب صحيفة «إل فوليو»، فإن «جهاز الاستخبارات أحاط الحكومة على أعلى مستوياتها بشأن هذه التهديدات»، والتي حسب مصادرها، «وراءها الرئيس السابق، دميتري ميدفيديف»، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

استهداف صدر عن مجموعة «فاغنر» العسكرية 
ووفق المقال الذي نشرته الصحيفة اليوم الأربعاء، فإن «أمر الاستهداف صدر عن مجموعة (فاغنر) العسكرية الخاصة إلى خليتيها في أوروبا: الأولى في البلقان والتي تنتقل بين صربيا وألبانيا والثانية مقرها في إستونيا».

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بينما ذكرت وكالة «آكي» أنه لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة حول مقال الصحيفة.

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