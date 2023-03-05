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الحبس الاحتياطي لمدير محطة لاريسا على خلفية حادث القطار في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 10:57 مساء
الحبس الاحتياطي لمدير محطة لاريسا على خلفية حادث القطار في اليونان
صدامات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب اليونانية خلال تظاهرة احتجاج عقب كارثة القطار، في أثينا. (أ ف ب)
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وُضع مدير محطة لاريسا اليونانية الذي يشتبه بارتكابه خطأ فادحًا أدى إلى حادث الاصطدام بين قطارين في اليونان الثلاثاء، في الحبس الاحتياطي الأحد.

واعترف الرجل (59 عامًا) بمسؤوليته، وعليه اتهم بالتسبب بـ«وفاة عدد كبير من الأشخاص»، وهي جريمة يعاقب عليها القانون اليوناني بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات والسجن المؤبد، بحسب «فرانس برس».

 صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين
واندلعت صدامات عنيفة الأحد بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا خلال تجمّع احتجاجي بعد كارثة القطار في اليونان التي أودت بحياة 57 شخصًا مساء الثلاثاء، مثيرًا موجة غضب دفعت رئيس الوزراء إلى طلب الصفح.

واعترف الرجل، الذي كشفت وزارة النقل هويته، بمسؤوليته عن حادث الاصطدام بين قطارين سارا لكيلومترات عديدة في اتجاهين معاكسين على السكة نفسها الرابطة بين أثينا وتيسالونيكي، أكبر مدينتين يونانيتين، قبل أن يصطدما ببعضهما البعض مساء الثلاثاء، ما تسبّب بمقتل 57 شخصًا.  

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وأثناء مثول مدير المحطة أمام قاضي التحقيق تظاهر حوالي 12 ألف شخص في ساحة سينتاغما الكبيرة أمام البرلمان في العاصمة اليونانية حاملين لافتات كتب عليها «فلتسقط الحكومات القاتلة!»، و«لم يكن خطأ بشريًا!».

 إطلاق بالونات 
وشهد رابع تجمع احتجاجي في أثينا منذ وقوع الحادث صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين.

وألقى متظاهرون الأحد زجاجات مولوتوف فيما ردت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية في وسط العاصمة اليونانية. وأطلق المتظاهرون مئات البالونات باللون الأسود تكريمًا لضحايا الكارثة.

ووزع محتجون منشورات تُظهر وجه رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكُتب عليها باللون الأحمر «وزير الجريمة المطلوب».

 

 

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