ماكرون: كل أطراف النزاع في الكونغو الديمقراطية «قدمت دعما واضحا» لوقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، في كينشاسا، أنه رأى «دعما واضحا» من جميع أطراف النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوقف إطلاق النار «الثلاثاء المقبل» في شرق البلاد.

وأكد ماكرون أن الكونغو الديمقراطية التي تعاني مناطقها الشرقية من أعمال عنف ناجمة عن حركة تمرد «لا ينبغي أن تكون غنيمة حرب»، مؤكدا «لا نهبا ولا بلقنة ولا حربا»، وفق وكالة «فرانس برس».