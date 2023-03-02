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مقتل 210 مدنيين خلال 24 يوماً من المعارك في صوماليلاند

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 05:09 مساء
مقتل 210 مدنيين خلال 24 يوماً من المعارك في صوماليلاند
جنود صوماليون خلال اشتباكات بأرض الصومال. (أرشيفية: الإنترنت)
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قُتل 210 مدنيون على الأقلّ في معارك دارت على مدى 24 يوماً في صوماليلاند، المنطقة الانفصالية في الصومال التي شهدت مواجهات بين مجموعات موالية لمقديشو وقوات انفصالية، على ما أفاد رئيس بلدية اليوم الخميس.

وقال رئيس مدينة لاسعانود في صوماليلاند إبراهيم علي اسماعيل في مؤتمر صحفي إنّ «210 مدنيين قتلواً وأصيب 680 آخرون بجروح» في المدينة المتنازع عليها، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

- 96 قتيلا خلال أسبوعين من المعارك في أرض الصومال

وكانت حصيلة سابقة نشرها مدير مستشفى في المدينة في 23 فبراير أفادت عن مقتل 96 شخصاً.

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