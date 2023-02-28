  • Alwasat News
Atwasat

واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 09:59 صباحا
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»
«إل تشابو» بعد توقيفه في المكسيك في يناير 2016. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مصدر في الحكومة المكسيكية الإثنين، أنّ واشنطن قدّمت إلى مكسيكو طلباً رسمياً لتسليمها نجل بارون المخدّرات خواكين «إل تشابو» غوسمان، أوفيديو غوسمان، الذي أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام.

وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم نشر اسمه إنّ السفارة الأميركية في مكسيكو قدّمت إلى وزارة الخارجية المكسيكيةK ومكتب المدّعي العام ملفّاً يتضمّن تفاصيل التّهم الموجّهة إلى أوفيديو غوسمان الذي خلف مع أشقائه الثلاثة والدهم في زعامة كارتيل المخدرات.

وأوفيديو غوسمان الملقّب «إل راتون»، هو ابن مؤسّس كارتيل «سينالوا» خواكين «إل تشابو» غوسمان، الذي يمضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتّحدة.

وأوقفت السلطات المكسيكية «إل راتون»، في 5 يناير، في كولياكان في عملية أسفرت عن مقتل 10 عسكريين و19 عنصراً مفترضاً في الكارتيل الإجرامي.

وتؤكّد السلطات وخبراء أنّ «إل راتون»، البالغ من العمر 32 عاماً يتشارك مع أشقائه الثلاثة زعامة كارتيل سينالوا (شمال غرب) خلفاً لوالدهم.

طلب رسمي لتسلّم الموقوف
وفي 2017 سلّمت المكسيك «إل تشابو»، إلى الولايات المتّحدة حيث يقضي في سجن في كولورادو عقوبة بالسجن لمدى الحياة أصدرتها بحقّه في 2019 محكمة في بروكلين، بعدما أدين بجرائم تهريب مخدّرات وتبييض أموال.

أمّا ابنه أوفيديو غوسمان فاستحصل من القضاء، إثر توقيفه، على قرار يمنع تسليمه في الحال للولايات المتّحدة.

- السجن مدى الحياة لتاجر المخدرات المكسيكي «إل تشابو»

وأمهل قاضٍ مكسيكي السلطات الأميركية حتى الخامس من مارس لتقديم طلب رسمي لتسلّم الموقوف.

وكانت واشنطن عرضت مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل كلّ من «إل راتون» وأحد أشقّائه الثلاثة. وتّتهم واشنطن هذين الشقيقين بتهريب الكوكاكين والحشيش والميثامفيتامين إلى أراضيها.

أمّا المكسيك فأوقفت «إل راتون» بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الصحّة العامّة وحيازة أسلحة نارية، كما فتح القضاء المكسيكي تحقيقات بحقّه بشبهة انتمائه إلى الجريمة المنظمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ...
خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال ...
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق

عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا

مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن: مقتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية في الضفة الغربية
واشنطن: مقتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية في الضفة الغربية
زيلينكسي: الوضع حول باخموت يزداد تعقيدًا
زيلينكسي: الوضع حول باخموت يزداد تعقيدًا
البيت الأبيض يمهل الوكالات الفدرالية 30 يوما لحظر «تيك توك»
البيت الأبيض يمهل الوكالات الفدرالية 30 يوما لحظر «تيك توك»
هونغ كونغ تلغي إلزامية وضع الكمامة
هونغ كونغ تلغي إلزامية وضع الكمامة
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة ......
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
المزيد
أوكرانيا: الوضع متوتر للغاية حول باخموت
أوكرانيا: الوضع متوتر للغاية حول باخموت...
واشنطن تؤكّد دعمها «استقلالية» المؤسسات الانتخابية في المكسيك
واشنطن تؤكّد دعمها «استقلالية» المؤسسات الانتخابية في ......
رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي يتسلّم مشروع الدستور الجديد
رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي يتسلّم مشروع الدستور ......
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»...
هونغ كونغ تلغي إلزامية وضع الكمامة
هونغ كونغ تلغي إلزامية وضع الكمامة...
المزيد