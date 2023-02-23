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الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بانسحاب فوري لروسيا من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 11:21 مساء
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بانسحاب فوري لروسيا من أوكرانيا
شاشات تعرض عدد الأصوات خلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا في مدينة نيويورك في 23 فبراير 2023 (أ ف ب)
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طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار، الخميس، بانسحاب فوري للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام عادل ودائم، عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو.

حصل القرار على تأييد 141 صوتا مقابل اعتراض سبعة أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريس، بالغزو الروسي لأوكرانيا، واصفًا إياه بأنه «إهانة لضميرنا الجماعي»، وذلك في افتتاح الجمعية العامة للمنظمة الأممية التي تعقد قبيل الذكرى السنوية الأولى لبدء غزو روسيا الأراضي الأوكرانية.

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